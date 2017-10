Evlat edinen anneler de emzirebilecek!

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Hatice Tatar Aksoy, anne sütünün hem anneye hem de bebeğe faydası bulunduğunu söyledi.



Anne sütünün bebeğin "ilk aşısı" olduğunu dile getiren Aksoy, annelere bebeklerini 2 yaşına kadar emzirmeleri önerisinde bulundu.



Annenin bebeğini emzirmesiyle birçok kanser türünden de korunduğunu belirten Aksoy, "Anne sütü bebeği de birçok enfeksiyondan koruyor. Emzirmek için tek gerekli şey, bebeğin annenin memesini emmesidir" dedi.



Aksoy, annelerin sütünün bebeklerine yetecek şekilde ayarlandığını, bu nedenle "Sütüm yetmiyor" psikolojisine girmemeleri gerektiğini ifade etti.



EMZİRME DESTEK SİSTEMİ HER ANNEYE EMZİRME İMKANI VERDİ



Yurt dışında uzun süredir kullanılan, Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan "emzirme destek sistemi"ni geliştirdiklerini anlatan Aksoy, bu sayede evlat edinen veya sütü gelmeyen annelerin de bebeklerini emzirebildiklerini söyledi.



Anneye, sütünün gelmesi için süt artırıcı çaylar ve özel ürünler verdiklerini belirten Aksoy, "Evlat edinilen bebekler için özel yöntemlerle anne memesinin sağdırılarak sütün gelmesini sağlıyoruz. Sütün gelmesinin ardından kurduğumuz özel bir sistemle bebeğin anne memesini emmesini sağlıyoruz. Bebek hem besleniyor hem de anne memesini emiyor" diye konuştu.



NAZOGASTRİK SONDA İLE EMZİRME SAĞLANDI



Emzirme destek sistemi üzerine özel bir düzenek kurduklarını bildiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Nazogastrik sonda takıyoruz. İnce bir tüp gibi onu anne memesinin ucuna entegre ediyoruz. Bebek anneyi emdiğini sanarak aslında henüz daha gelmemiş anne sütünün küçük kısmını ve biraz da mama emmiş oluyor. Anne memesinin uygun uyarıcısı sağlanınca bebek, her iki göğüsten de gerçekte biyolojik annesi olmayan anneyi emerek o sütü getiriyor. 2 yaşına kadar bu bebekleri anneleri emzirdi. Emzirme sadece bebeğin açlığını, susuzluğunu gideren bir şey değil, aynı zamanda hem anneyi hem bebeği ruhen doyuran bir şey."



Sistemi birkaç vakada uyguladıklarını dile getiren Aksoy, "Her anneye ve meme dokusuna göre değişir ancak en fazla 2 haftada bunu sağlıyoruz" dedi.