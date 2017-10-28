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Evinizde bu bitki varsa dikkat! Öldürücü olabilir

Çocukluğumuzdan beri evlerde görmeye alışık olduğumuz bu bitki aslında tehlikeli... Eğer evinizde bu çiçek varsa dikkat edin!

Evinizde bu bitki varsa dikkat! Öldürücü olabilir

Çocukluğumuzdan beri evlerde görmeye alışık olduğumuz bu bitki aslında tehlikeli... Eğer evinizde bu çiçek varsa dikkat edin!

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:57
Evinizde bu bitki varsa dikkat! Öldürücü olabilir
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1) Halk arasında ''ağlayan çiçek'' olarak da bilinen ''Difenbahya'' çiçeğine dikkat!

2) Evlerin başköşesini süsleyen bu çiçek çocuklarda zehirlenmeye hatta ölüme yol açıyor.

3) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. S. Ümit Sarıcısı ve ekibi tarafından yapılan araştırmaya göre, difenbahyanın elle ovulması ve koklanması bile çocuklara zarar veriyor.

4) Difenbahyaya bağlı zehirlenmelerde; yaprakların elle ovulması, koparılması ve çiğnenmesi sonucu el, dil ve dudaklarda şişme, yanma, ağrı meydana gelebileceği gibi havayolu tıkanıklığı, solunum yetmezliği gibi ciddi bulgular da ortaya çıkabiliyor.

5) Bu nedenlerle ebeveynlerin çocuklarımızın yaşam alanında sıklıkla bulunan Difenbahya'ya mesafeli yaklaşması gerekiyor.'

6) İri yaprakları ve kalın gövdesi ile vazgeçilmez bir salon çiçeği olan Difenbahya bakımı son derece kolay ve çabuk büyüyen bir bitkidir.

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7) Bulunduğu ortama ayak uyduran Difenbahya çiçeği her yerde kolayca büyüyebilir.

8) Hızlı büyür, kısa zamanda çok fazla yaprak çıkartır

9) Yapraklarının güzelliği için büyütülen bu çiçek Araceae familyasındandır.

10) 200 kadar türü olduğu varsayılsa da bilimsel olarak bilinen türü 56 tanedir.

Esintili ortamı çok seven difenbahya güneş almasa bile bulunduğu ortamın aydınlık olmasını ister.

Evde difenbahya yetiştirmek istiyorsanız bitkinin bulunduğu ortamın sürekli havadar ve esintili olmasına dikkat edin.

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Anahtar Kelimeler:
Ağlayan çiçek
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