Evde yanık tedavisi nasıl yapılır?

YANIK oluştuğu an yapılması gereken ilk hamle, ısınmış olan deriyi soğutarak acıyı azaltmaktır. 15-20 dakika yanmış bölüm üzerine soğuk su uygulayın. Yanık biraz daha ciddi ise 10 dakikalık buz kompresleri uygulayabilirsiniz.

Bir sonraki adım yanmış alanı dezenfekte edip ağrıyı gidermek için, bir anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel topikal ilaç uygulamaktır.