Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104698
ALTIN
146.670
DOLAR
3.5693
STERLİN
4.7068
EURO
4.2000
iPhone X Plus nasıl olacak?
iPhone X Plus nasıl olacak?
Erkeklere çok kötü haber! 25'e kadar...
Erkeklere çok kötü haber! 25'e...
05 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
05 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Flaş Haber
Alanya'da muhtar cinayeti
Kapat
banner468

'Evcil hayvanlarla ruh sağlığınızı düzeltin'

Psikolog Gürdal Görhan, evcil hayvanların hem yetişkinlerin hem de çocukların ruh sağlığında olumlu değişikliklere neden olduğunu söyledi

'Evcil hayvanlarla ruh sağlığınızı düzeltin'

Psikolog Gürdal Görhan, evcil hayvanların hem yetişkinlerin hem de çocukların ruh sağlığında olumlu değişikliklere neden olduğunu söyledi

05 Ekim 2017 Perşembe 11:40
'Evcil hayvanlarla ruh sağlığınızı düzeltin'
banner404

ADANA Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi psikologlarından Gürdal Görhan, yaptığı açıklamada, hayvan besleyen çocukların diğer insanlarla empati kurmasının kolaylaştığını bunun da onları daha mutlu, huzurlu ve başarılı yaptığını ifade etti. Çocuğun sorumluluk duygusunun gelişmesinde hayvanların öneminin büyük olduğunu söyleyen Görhan, "Ebeveynler, ’benim çocuğum evde yatağını toplamaz, eşyalarını ortalığa atar’ türünden şikayetleri çocuklara sorumluluk kazandırmada zorlandığımızın işaretlerinden birisidir.
Evcil hayvan besleyen çocuklarda zaman içerisinde sorumluluk duygusunun arttığı hem hayvanın ihtiyaçlarını karşılamak için hem de kendi sorumluluklarını yerine getirmek için zamanı daha etkin kullandığı bilinmektedir. Dünyada hayvan destekli tedaviler hem fiziksel hem de psikolojik problemlerin çözümünde etkilidir. Yüksek tansiyondan strese kadar birçok problem için hayvanlar tedavide kullanılmaktadır. Hayvan besleyen çocuklarda sinirlilikte ve öfke nöbetlerinde gerileme gözlenmektedir.
Yine davranış bozukluğu olan çocuklar için hayvan beslemek davranış sorunlarını azaltmaktadır. İletişim problemi yaşayan çocuklarda da evcil hayvanların çok olumlu sonuçlar sağladığı bilinmektedir. Kişilerin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek için hayvanların hayatımızda olması kişileri rahatlatmakta ve sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlamaktadır. Böylece kazandığı empati yeteneğiyle sosyal etkileşiminde kalite artmaktadır” dedi.
Evinde hayvan besleyemeyen kişiler için sokaktaki hayvanlara su ve yemek verilmesi faaliyetinin de yine pozitif ruh hali sağlanmasında önem taşıdığını söyleyen Görhan, “Hayvanların bize zarar vereceği düşüncesini tersine çevirerek dünyayı daha iyi anlamamızı sağlar. Kendinizi çok gergin ve sıkıntılı hissettiğiniz bir anda bir hayvana su vererek onu izlediğinizde gerginliğinizin azaldığınızı hissedersiniz.
Çocuklarımızın dünyamızın bir parçası olduğumuzu fark etmeleri ve dünyamızın hayvanlara da ait olduğunu anlamalarını sağlamak bizim elimizdedir. Öz güveni yüksek ve mutlu insanlar yetiştirmek için evcil hayvanlardan destek almak önemlidir. Evinizde ya da sokaktaki bir hayvanla bağ kurmak ruhsal ve fiziksel sağlığımız için düşündüğümüzden daha etkili ve güzel sonuçlara yol açacaktır” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Evcil HayvanlarRuh SağlığıPsikologGürdal Görhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkeklere çok kötü haber! 25'e kadar...
Erkeklere çok kötü haber! 25'e kadar...
Anne sütünü artırmanın formülü
Anne sütünü artırmanın formülü
Bakan Demircan açıkladı! "Sağlık marketi" geliyor
Bakan Demircan açıkladı! "Sağlık marketi" geliyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim