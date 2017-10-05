'Evcil hayvanlarla ruh sağlığınızı düzeltin'

ADANA Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi psikologlarından Gürdal Görhan, yaptığı açıklamada, hayvan besleyen çocukların diğer insanlarla empati kurmasının kolaylaştığını bunun da onları daha mutlu, huzurlu ve başarılı yaptığını ifade etti. Çocuğun sorumluluk duygusunun gelişmesinde hayvanların öneminin büyük olduğunu söyleyen Görhan, "Ebeveynler, ’benim çocuğum evde yatağını toplamaz, eşyalarını ortalığa atar’ türünden şikayetleri çocuklara sorumluluk kazandırmada zorlandığımızın işaretlerinden birisidir.

Evcil hayvan besleyen çocuklarda zaman içerisinde sorumluluk duygusunun arttığı hem hayvanın ihtiyaçlarını karşılamak için hem de kendi sorumluluklarını yerine getirmek için zamanı daha etkin kullandığı bilinmektedir. Dünyada hayvan destekli tedaviler hem fiziksel hem de psikolojik problemlerin çözümünde etkilidir. Yüksek tansiyondan strese kadar birçok problem için hayvanlar tedavide kullanılmaktadır. Hayvan besleyen çocuklarda sinirlilikte ve öfke nöbetlerinde gerileme gözlenmektedir.

Yine davranış bozukluğu olan çocuklar için hayvan beslemek davranış sorunlarını azaltmaktadır. İletişim problemi yaşayan çocuklarda da evcil hayvanların çok olumlu sonuçlar sağladığı bilinmektedir. Kişilerin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek için hayvanların hayatımızda olması kişileri rahatlatmakta ve sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlamaktadır. Böylece kazandığı empati yeteneğiyle sosyal etkileşiminde kalite artmaktadır” dedi.

Evinde hayvan besleyemeyen kişiler için sokaktaki hayvanlara su ve yemek verilmesi faaliyetinin de yine pozitif ruh hali sağlanmasında önem taşıdığını söyleyen Görhan, “Hayvanların bize zarar vereceği düşüncesini tersine çevirerek dünyayı daha iyi anlamamızı sağlar. Kendinizi çok gergin ve sıkıntılı hissettiğiniz bir anda bir hayvana su vererek onu izlediğinizde gerginliğinizin azaldığınızı hissedersiniz.

Çocuklarımızın dünyamızın bir parçası olduğumuzu fark etmeleri ve dünyamızın hayvanlara da ait olduğunu anlamalarını sağlamak bizim elimizdedir. Öz güveni yüksek ve mutlu insanlar yetiştirmek için evcil hayvanlardan destek almak önemlidir. Evinizde ya da sokaktaki bir hayvanla bağ kurmak ruhsal ve fiziksel sağlığımız için düşündüğümüzden daha etkili ve güzel sonuçlara yol açacaktır” diye konuştu.