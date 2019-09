Etiketsiz ürünler brusella riskini artırıyor

MEMORİAL Antalya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Şirin Elmi, brusella hastalığı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Ateş atakları ile seyreden bulaşıcı mikrobik hastalık olan 'brusella'nın insanlara da bulaşabilen bir hayvan hastalığı olduğunu söyledi. Koyun, keçi, at, sığır ve köpekler arasında sıkça görülen brusellanın gribal şikayetlerle başladığına dikkati çeken Dr. Elmi, belirtileri hemen hemen her hastalığa benzediği için tanı konulmasının zorlaşabildiğini ve sinsice ilerlediğini kaydetti.

BİRÇOK HASTALIKLA KARIŞTIRILABİLİR

Brusellanın, hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olduğunu kaydeden Dr. Elmi, "Hastalık kendini hafif belirtilerden ağır şikayetlere kadar değişebilen akut veya kronik seyirli bir şekilde gösterebilir. Birçok hastalığı taklit edebilen sistemik bir enfeksiyon hastalığıdır. Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın görülen, ekonomik kayıplara neden olan ve gıda güvenliğini doğrudan etkileyen önemli önemli bir halk sağlığı sorunudur" dedi.Dr. Şirin Elmi, brusella görülme sıklığını artıran etkenleri ise şöyle sıraladı:"Kırsal kesime seyahat olanağında artış, taze peynir ve krema tüketimindeki artış, hastalığın görülme sıklığı 15-45 yaş grubunda en yüksektir. Çocuklar infeksiyona büyükler kadar duyarlıdır. İlkbahar ve yaz aylarında daha çok görülür. Hayvanların doğurganlık mevsimi ve abortuslar nedeniyle çevrenin kontaminasyonu etkilidir. Hayvanlarda salgınlar görülmesi insan brusellozu oranını artırır. Köylerde ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde kentlere göre daha sık görülür."Dr. Elmi, veterinerler, hayvancılıkla uğraşanlar, kasaplar ve mezbaha çalışanları, çiğ süt ve taze peynir tüketenler ile laboratuvar çalışanları ve sağlık personelinin risk altında olduğunu ifade etti.

PASTÖRİZASYON BRUSELLAYI ÖLDÜRÜYOR

Brucella cinsi bakterilerin 60 °C'de ısıtılmakla 10 dakikada öldüğünü anlatan Dr. Elmi, "Normal mide asidi mikroorganizmayı öldürmeye yeterlidir. Hayvanların barındığı ahır tozlarında 6 hafta, suda 10 hafta canlılığını sürdürebilir. Düşük yapmış hayvan fetüsünde 75 gün, infekte çiğ sütten yapılmış dondurmada 30 gün, çiğ sütten yapılmış tuzsuz krema yağında buzdolabında 142 gün, yüzde 10 tuz içeren salamura peynirde 45 gün, yüzde 17 tuz içerende ise 1 ay yaşayabilir. Ancak pastörizasyon ile ölür" dedi.

ETİKETİ OLMAYAN ÜRÜNLERİ ALMAYIN!

Etiket bilgileri bulunmayan, kaynağı belli olmayan ve güvenli yerlerde üretildiğinden emin olunmayan süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri tüketilmemelidir. Pastörize veya iyice kaynatılmamış sütten yapılan süt ürünleri (peynir, krema, tereyağı, kaymak, dondurma gibi) tüketilmemelidir. Salamura peynirler en az 3 ay, yumuşak peynirler en az 6 ay bekletildikten sonra tüketilmelidir. Et ve et ürünleri yeterince pişirilmeden tüketilmemelidir.

'HAYVANLAR HASTALIĞA KARŞI AŞILATILMALI'

Dr. Şirin Elmi, hayvancılık işletmelerine kontrolsüz ve muayene edilmeyen hayvanların sokulmaması gerektiğine işaret etti. Hayvanların düzenli olarak bruselloza karşı aşılatılması gerektiğine değinen Dr. Elmi, "Hayvanlar atık yaptığında atık yavruya, yavru zarlarına ve plasentaya kesinlikle çıplak elle temas etmeden veteriner hekime müracaat edilmeli ve hastalık hakkında bilgi alınmalıdır. Hastalıklı hayvanlara ait atık yavru, yavru zarları, plasenta gibi materyaller, etrafa bulaştırılmadan yerleşim alanlarından uzak yerlere sızdırmaz poşet içerisinde, yırtıcı hayvanların (kedi, köpek, tilki, kurt, çakal gibi) ulaşamayacağı derinliğe, üzerlerine kireç dökülerek gömülmelidir" diye konuştu.

HASTA HAYVANLARIN SÜTÜNDEN UZAK DURUN!

Hasta hayvanların bulunduğu ahırlar ve kullanılan alet ve ekipmanlar dezenfekte edilmesi gerektiğine değinen Dr. Şirin Elmi, şunları kaydetti:"Dezenfeksiyon işlemi periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Hasta hayvanların sütleri kesinlikle tüketilmemeli, buzağılar emzirilmemeli, kaynatılarak imha edilmelidir. İşletmesinde hastalıklı hayvan tespit edilen kişiler ile bakıcıları veya bulaş olan kişiler sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hücre içi bir bakteri olan Brusella bakterisini tedavi etmek için uzun süreli ve kombine, en az 2 antibiyotik içeren tedaviler kullanılmaktadır. Tuttuğu bölgeye göre tedavi süresi 6 hafta ile 9 aya kadar uzayabilmektedir."