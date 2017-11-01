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'Eski saçlarınıza tekrar kavuşun'

2011 yılında Uzman Cengizhan Kızıltunç tarafından kurulan Alanya'nın ilk ve tek saç sorunları çözüm merkezi olan Hollywood Hair Design Center (H-HDC), saç problemi yaşayan kişilerin yeni adresi oldu

'Eski saçlarınıza tekrar kavuşun'

2011 yılında Uzman Cengizhan Kızıltunç tarafından kurulan Alanya'nın ilk ve tek saç sorunları çözüm merkezi olan Hollywood Hair Design Center (H-HDC), saç problemi yaşayan kişilerin yeni adresi oldu

01 Kasım 2017 Çarşamba 20:28
'Eski saçlarınıza tekrar kavuşun'
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14 YILDIR bu sektörde olan ve bu alana olan ilgisini genç yaşlarda fark eden Kızıltunç, aynı zamanda Türkiye’nin en genç saç protez uzmanlığı unvanına da sahip. Bu alana olan alakasını fark ettikten sonra, saç problemleri ve çözümleriyle ilgili yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim aldığını ve saç tasarım alanında katıldığı fuarlarda farklı derecelere sahip olduğunu söyleyen Kızıltunç, Türkiye’de sadece beş kişide bulunan bir sertifikaya sahip olduğunu ve belgelerinin tamamının Amerikan Sağlık Örgütü onaylı olduğunu belirtti. Kızıltunç, saç problemleri alanında yeni bir şube açmak için Alanya’yı seçme sebebini ise “İlk olarak Van ve Trabzon’da şube açtım, bu şubeler aktif olarak devam ediyor. Avrupalı turistlere yönelik hizmet vererek işimi daha çok dışarıya yöneltmek için Alanya’yı tercih ettim. Bunu yüzde on oranında da gerçekleştirdim. Şu an İskandinav ülkeleri, Norveç ve Rusya gibi birçok ülkeden bize gelen kişiler var” dedi. 
‘İTALYA İLE ÇALIŞAN İLK VE TEK FİRMAYIZ’
Protez saç üzerine işlemlerin Türkiye’de 1994 yılında başladığını ve dünyada sadece dört saç bankası olduğunu belirten Kızıltunç “Biz protez saç uygulaması olarak İtalya’daki CNC Hair Design Bank ile çalışan ilk ve tek firmayız” dedi. Saç ekimi ve saç protezi olarak iki farklı yöntemi kendilerine gelen kişilere önerdiklerini ve kişiye özel trikoloji (saç bilimi) yöntemleriyle çalıştıklarının altını çizen genç protez uzmanı Cengizhan Kızıltunç, "Saç ekimi, eğer alın bölgesinde yüzde otuz, otuzbeş oranında bir açıklık varsa yapılabilir. Ancak bunun üzerine çıkan rakamlarda saç ekimi çok başarılı bir işlem olmaz. Saç protezi ise eski saçlarınıza tekrar kavuşmanın yeni çözümüdür. Yaptığımız saçlarda kimyasal ve tıbbi hiçbir malzeme kullanılmaz. Hava alan, su geçiren yapıdadır. Protez saç yüzde yüz insan saçından oluşturularak uygulanacak kişinin saç özelliklerine uyumluluğu ve doğallığı birebir eski saçlarının özelliğine sahip olur. Amacımız eski saçlarına kavuşmak isteyen kişileri ofisimizde özlem duyduğu saçlarına ağrısız, sızısız bir şekilde kavuşturmak’ dedi. Saç problemiyle kendilerine gelen kişilerdeki cinsiyet dağılımında belirgin bir fark olmadığını, saç tasarım işlemlerinin bilinenin aksine ilk önce kadınlar üzerinde kullanılmaya başlandığını söyleyen Kızıltunç, saç probleminin giderilmesiyle ilgili sürecin, yapılan tüm analiz ve kalıp işlemlerinden sonra 8 haftada tamamlandığını da sözlerine ekledi.
KENDİ SAÇINIZ GİBİ DAVRANIN
“Kişinin saç protez işlemi tamamlandıktan sonra ekstra bir titizliğe gerek yok. Sadece kendi saçınıza nasıl dikkat ediyorsanız protez saça da aynı şekilde dikkat edilmeli” diyen Kızıltunç, yapılan işlemin devamlılığının sağlanması için yirmi veya yirmi beş günlük bir süreç sonrası bakım yapılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca “Dışarda bir merkezde bu bakımların yapılmasına gerek yok. Hollywood Hair Design Center (H-HDC) olarak biz müşterilerimize bu bakımı cüzi bir miktarla yapıyoruz” dedi. Kızıltunç, “Sizler de özgüveninizi ve mutluluğunuzu saç sorunu yüzünden kaybettiyseniz fazla zaman kaybetmenize gerek yok, bu yüzden hayal ettiğiniz saçlarınıza tekrar kavuşmanın tek çözümü Hollywood Hair Design Center'dır" şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Uzman Cengizhan KızıltunçHollywood
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