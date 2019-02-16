"Erken rezervasyonda yabancı turistte yüzde 25 artış var"

Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, otel fiyatlarının artması nedeniyle yerli turistin erken rezervasyonunda geçen yıla göre yüzde 10-15 gibi bir düşüş olduğunu fakat bunun gelecek aylarda telafi edilebileceğini belirterek, "Ancak yabancıların ilgisi muazzam. Yabancı tatilcilerin erken rezervasyonunda yüzde 25 artış var. Özellikle Alman, İngiliz, İskandinav pazarının çok hareketli olduğunu görüyoruz." dedi.

"Erken rezervasyonda yabancı turistte yüzde 25 artış var"
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KÜÇÜKYILMAZ, Türkiye'ye gelen  yabancı ziyaretçi sayısının 2018'de önceki yıla göre yüzde 21,84 artarak 39  milyon 488 bine yükseldiğini, 2023 için hedefin "70 milyon turist, 70 milyar  dolar" olduğunu söyledi. Küçükyılmaz, yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın  da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısının  46 milyon 112 bin 592'ye ulaştığını aktardı.
Yurt dışından gelen ziyaretçi sayısının iç pazarı da etkilediğini  kaydederek, Türkiye'deki otellerde mevcut bir kapasite olduğunu,bu kapasitenin  yurt dışından gelen turistler tarafından doldurulduğu için yerli turiste ayrılan  kontenjanın azalmaya başladığını söyledi.
Küçükyılmaz, son yıllarda tatil fiyatlarının turizm sektöründeki  geriye gidiş nedeniyle artmadığını belirterek, "Ancak Türkiye'ye gelen turist  sayısı iki yıldır önemli oranlarda artıyor. Geçen yıl yabancı turist sayısı 40  milyona dayandı. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan 6,5 milyona yakın Türk de  tatil için Türkiye'yi tercih etti. Turizmdeki yükselen trend, son yıllarda  yerinde sayan fiyatları artırdı." diye konuştu.

Ekim ayından beri fiyatların artacağına ve erken rezervasyon  yaptırılması gerektiğine dair çağrıda bulunduklarını aktaran Küçükyılmaz,  "Dediğimiz gibi oldu. Şu anda otel fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde  60 civarında artış var. Artış oranları yüzde 40 ila 100 arasında değişiyor. Erken  rezervasyonlarda dahi fiyatlar yukarıda." ifadelerini kullandı.

Küçükyılmaz, fiyatlar arttığı için iç pazarda bir gerileme yaşandığını  belirterek, "Son yıllarda Türkiye'de erken rezervasyonlarda ciddi büyüme yaşandı.  Türk halkı erken rezervasyonu alışkanlık haline getirmişti. Ancak bu yıl erken  rezervasyonlarda gerileme var. Fakat bunun geçici olduğunu, önümüzdeki aylarda  Türk tatilcilerin harekete geçeceğini düşünüyoruz." dedi.

"Yabancıların ilgisi muazzam"
Küçükyılmaz, erken rezervasyonların genelde kasım ayından itibaren  alınmaya başlandığını belirterek, bu konuda 3,5 ayı geride bıraktıklarını  söyledi.
Artan fiyatlar nedeniyle özellikle Türklerin erken rezervasyonunda  gerileme olduğunu aktaran Küçükyılmaz, "Erken rezervasyonlarda yerli turistte  geçen yıla göre yüzde 10-15 gibi bir düşüş oldu yükselen fiyatlar nedeniyle.  Ancak yabancıların ilgisi muazzam. Yabancı tatilcilerin erken rezervasyonunda  yüzde 25 artış var. Özellikle Alman, İngiliz, İskandinav pazarının çok hareketli  olduğunu görüyoruz." diye konuştu.
Küçükyılmaz, Türkiye'nin turizme rakiplerine göre çok sayıda avantajı  olduğunu kaydederek, özellikle avro ve dolar kuru nedeniyle fiyat avantajının da  Türkiye'yi öne çıkardığını anlattı.

"Güneydoğu turlarına ilgi yüzde 150 arttı"
Küçükyılmaz, döviz fiyatları arttıktan sonra yurt dışına giden yerli  turistlerin rotayı yurt içine çevirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"İnanılmaz bir patlama var. Aklınıza gelen bütün destinasyonlarda  artış var. En çok Güneydoğu Anadolu turlarına ilgi artarken onun yanı sıra doğu,  Karadeniz, Kapadokya, Ege turlarına ilgi arttı. Özellikle asayiş olaylarının  artık görülmemesi Güneydoğu'ya yönelik ilgiyi ciddi artırdı. Güneydoğu Anadolu  turlarının aranmasında geçen yıla göre yüzde 150 arttı. Göbeklitepe'ye merak  ciddi şekilde artıyor. Buraların hacmi toplamdan alınan pay konusunda küçük ancak  bu hızla artacaktır."
Küçükyılmaz, türlerine göre bakıldığında kayak turizminde bu yıl ciddi  artış yaşandığını belirterek, termal turizmde de benzer durumun görüldüğünü, bu  alanda sürekli yeni otel açıldığını söyledi.
Gastronomi turizmine ilginin de son yıllarda olduğu gibi ilginin  sürdürdüğünü dile getiren Küçükyılmaz, yerli turistin özellikle Şanlıurfa,  Gaziantep, Adana ve Hatay gibi illere kısa süreli giderek bölgedeki tarihi  eserleri de gördüğünü bildirdi.

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