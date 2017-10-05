Erkeklere çok kötü haber! 25'e kadar...

GENÇLERDE kalın bağırsak kanserinin görülme sıklığı artıyor. Erkeklerde kolon kanserinin görülme yaşı 25'e kadar düştü.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, 50 yaş üstü erkeklerde sık görülen kalın bağırsak kanseri artık 20'li yaşlarda ortaya çıkabiliyor.



RİSKİ ARTIRAN EN ÖNEMLİ ETKENLER

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Amerika'da yakın zamanda 490 binin üzerinde kalın bağırsak kanseri tanısı konulmuş hastada yapılan bir araştırmada hastaların yarısından fazlasında tanının 50 yaşından önce yapıldığı ortaya çıktı. En yüksek artışın 20-29 gibi bizim daha önce kalın bağırsak kanserini görülmesini beklemediğimiz bir yaş grubunda olduğu ortaya çıktı” dedi.

Gençlerde kolorektal kanser artışında en önemli nedeni alkol ve sigara kullanımı.

Obezitenin de bir diğer faktör olduğunu aktaran Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Uysal Sönmez, “37-50 yaş arası obez erkelerde de kolon kanseri riskinin yüzde 50 arttığı bilinmektedir” diye konuştu.



EN ÖNEMLİ BELİRTİ KARIN AĞRISI VE DIŞKIDA KAN GÖRÜLMESİ

Geçmeyen karın ağrılarına dikkat edilmesini öneren Prof. Turhal, “Genç hastaların dışkıda kan gördükleri zaman bunu hemoroide ya da yediğine, içtiğine bağlama gibi eğilimi oluyor. Ama eğer bunlar devamlı olursa, karın ağrısı, dışkıda kan görülürse bunları doktorlarıyla paylaşmaları kanser erken teşhisinde önemli” dedi.