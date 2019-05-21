Erkeklerde meme büyümesi özgüveni azaltıyor

HER ne kadar göğüsler erkeklerde kadınlarda olduğu gibi gelişmese de, tüm erkekler az miktarda meme dokusu ile doğar. Ancak bazı erkeklerde aşırı kilo alımı veya kaybı, yaşlanma, ilaç kullanımı ve hormonal düzensizliğe bağlı erkeklerde göğüs ön duvarında deri sarkması, yağ ve meme bez dokusunda artış görülebilir. Çoğu erkek egzersize dirençli olan bu feminen yani kadınsı görüntüden aşırı rahatsızlık duyabiliyorlar.

Jinekomasti ergenlik döneminde meydana gelirse, genellikle kendi kendine geçer. Bu işlem 6 aydan 3 yıla kadar sürebilir. Başka bir sağlık sorunu nedeniyle hormonlarınızın dengesiz olduğu ortaya çıkarsa, bu duruma neden olan tıbbi sorunun da tedavi edilmesi gerekecektir.

Jinekomasti estetiği nasıl yapılır?

Göğüs önduvarının fiziksel yapısına göre tercih edilen farklı cerrahi teknikler kullanılabilir. En kolay ve sık uygulanan teknik liposuction olmakla birlikte bazen meme bezi dokusunu eksize etmek için meme başı altından yarımay şeklinde ek cerrahi kesi gerekebilir. Bazı vakalarda meme başı pozisyonu da düzeltilir.

Minimal cerrahi teknikler kullanılarak 2-3 mm’lik cerrahi kesiler ile liposuction uygulanır. İhtiyaç durumunda meme başı altından yapılan yarımay şeklindeki cerrahi kesilerle girilerek liposuction’a dirençli olan sert meme bezi dokusu mastektomi ile vücuttan alınır. Estetik dikişler kullanılarak uygulanan bu teknikte minimal yara izi oluşmasına dikkat edilir. Ameliyattan sonra 4 hafta süre ile korse kullanılması tavsiye edilir.

Hastalar genellikle operasyondan 3-4 gün sonra işe başlayabilir. Ameliyat sonrası 4 hafta ağırlık kaldırma gibi ağır egzersizler yapılmaması gerekir.

Hasta memnuniyeti yüksek bir operasyondur

Meme büyüklüğü birçok erkeğin aşırı rahatsız hissetmesine neden olan bir durumdur. Bu nedenle jinekomasti operasyonları hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu operasyonlar arasında yer alır. Meme büyümesi nedeni ile rahatsızlık duyan erkeklerin minimal invaziv tekniklerden yararlanarak bu sorundan kurtulması mümkündür. Alanında uzman bir estetik cerrahtan kişiye özel daha ayrıntılı bilgi alınabilir.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 16:54