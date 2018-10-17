Erkeklerde cinsellik ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

ERKEKLERİN mahremiyet içeren cinsellik konusunda eksik ve yanlış birçok bilgiye sahip olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, erkeklerin cinsellikle ilgili yanlış bildikleri 10 konuyu şöyle açıkladı:

1. Erkek, cinselliğe hayır dememelidir: Birçok erkek çevresindekilerin konuşmalarından etkilenerek, isteksiz olduğu dönemlerde dahi hayır diyemez. Oysaki kadının istemediği durumlar olabildiği gibi erkeğinde isteksiz olduğu dönemler olabilir. Doğal bir durumdur.

2. Her erkek, her kadına nasıl zevk vereceğini bilir: Erkekler, çevrelerinden edindikleri şişirilmiş cinsel bilgilerle partnerine sorma gereği bile duymaz. Cinsellik doğuştan bilinen bir konu değildir. Konuşulmalıdır.

3. Erkek cinsellikte mutlaka deneyimli olmalıdır: Birçok erkek, kadını karşısında cinsellik açısından daha bilgili olmak adına, kötü ortamlarda, sağlıksız rastgele ilişkiler yaşar. Hatta bu ilişkiler esnasında karşısındaki kişi onu aşağılayabilir. Bilinenin aksine; kadın ve erkeğin, cinselliği beraber keşfetmeleri daha keyif verir.

4. Erkekler cinsellikte birden fazla orgazm olabilirler: Birçok erkek çevresindeki konuşmalardan etkilenerek, bunun önemli bir güç olduğunu düşünmektedir. Oysaki erkek, orgazm olduktan sonra yeni bir ilişki için belli bir süre beklemek durumundadır. Bu süre bazen 24 saati bile bulabilir. Bu doğal bir durumdur.

5. Gebelikte cinsel istek azalır. Uzak durmalıyım: Kadınlarda gebelikte, cinsel istekte değişiklik olmaz. Sağlıklı bir gebelikte son dört haftaya kadar cinsel ilişki normal olarak yaşanabilir.

6. Cinsellikte bir kez sertleşme kaybı, cinselliğin bittiği anlamına gelir: Biliyoruz ki cinsellik, stresli ve olumsuz yaşam olaylarında etkilenir. Bu durumlarda, cinselliğin herhangi bir evresinde sorun çıkabilir. Çoğunlukla sorun geçicidir. Aşırı endişelenmeye gerek yoktur.

7. Eşle cinselliği konuşmak ayıptır: Birçok çift yaşamları boyunca cinsellik konusunda konuşmazlar. Oysaki cinsellikte; isteklerini ve istemediklerini belirtmek, daha doyumlu bir cinsel yaşantı için şarttır.

8. Cinsel organın büyüklüğü alınan zevki artırır: Cinsel doyumla, cinsel organın büyüklüğü arasında bir ilişki yoktur.

9. Uyumlu çiftler aynı anda orgazm olurlar: Aynı anda orgazm nadir gerçekleşir ve rastlantısaldır. Birçok kişi seyrettiği filmlerin etkisinde kalarak, bunun her zaman gerçekleşebilecek bir durummuş gibi algılaması büyük bir yanılgıdır.

10. Erkekler, kadınlardan çok daha çabuk orgazm olurlar: Doyumlu bir cinsellikte, bilinenin aksine kadınlar erkeklerden daha çabuk ve daha fazla sayıda orgazm yaşarlar.