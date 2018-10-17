Erkeklerde akciğer, kadınlarda meme kanseri

TTOD Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, dünyada ve Türkiye'de insan sağlığını tehdit eden en ciddi hastalığın kanser olduğunu söyledi. Onkoloji alanında hızlı gelişmeler yaşanmasına rağmen kanserin en ciddi sağlık sorunlarından olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Türkiye'de erkeklerde en sık rastlanılan kanser türünün akciğer, kadınlarda ise meme kanseri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gümüş, bu türleri sırasıyla prostat, kalın bağırsak ve mide kanserlerinin takip ettiğini anlattı.

ALKOL VE SİGARA KULLANIMINA DİKKAT

Alkol ve sigara tüketiminin kanser riskini arttırdığına değinen Prof. Dr. Mahmut Gümüş, ABD'de sigarayla mücadele konusunda ciddi bir başarı grafiği elde etti. Bu yüzden ABD'de akciğer kanseri ilk sırada yer almıyor. Türkiye'de ise sigarayla mücadele programlarının yürütülmesiyle birlikte başarılı olacağımızı umuyorum. Prostat kanseri daha masum bir kanser türü o nedenle birinci sıradaki kanser türünün prostat olmasını isterim" diye konuştu.

'AMERİKA'DA PROSTAT KANSERİNE DAHA SIK RASTLANIYOR'

Prof. Dr. Gümüş, batı toplumunda ise en sık rastlanılan kanser türünün prostat kanseri olduğuna dikkati çekti. Prostat kanserinin yaşlılık hastalığı olduğunu anlatan Prof. Dr. Mahmut Gümüş, batı ülkelerinin Türkiye'ye göre daha fazla yaşlı nüfusa sahip olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Gümüş, “Batıdan farkımız, akciğer ile prostat kanserinin yer değiştirmiş olmasıdır. Prostat yaşlılık kanseridir ve yaşlı nüfusa sahip ABD, İskandinav ülkeleri ve Avrupa'da daha sık rastlanıyor" dedi.

ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ

Kanser hastalarının yarısının 65 yaş ve üstü hastalar olduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Türkiye nüfusunun giderek yaşlanacağını, ilerleyen yıllarda ise kanser riskinin daha da artacağını söyledi. Erken tanının kanser tedavisinde önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Gümüş, "Her yıl gerekli kontrolleri yapıp, sigara ve alkolden uzak durursak, obeziteyle mücadele eder ve spor yaparsak kanseri üçte bir oranında engellemiş oluyoruz" diye konuştu.