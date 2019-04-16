Epilepsi hakkında doğru bilinen 10 yanlış!

HALK arasında 'Sara hastalığı' olarak bilinen epilepsi, merkezi sinir sisteminden kaynaklanan ve bilinen bir sebebe bağlı olmaksızın tekrarlayan nöbetlerle ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Dünya nüfusunun yüzde 1'inde görülen ve her yaştaki bireylerin epilepsi nöbetleri çok çeşitli olabilir. Öyle ki bazı kişilerde nöbet sırasında birkaç saniye boş bakma ve hareketsiz kalma gibi dalma nöbetleri yaşanırken bazılarında ise bilinç kapanması, kollar ve bacaklarda tekrarlayan istemsiz kasılmalar ile hırıltılı solunum gibi ağır tablolar gelişebilir. 2

Güzel haber ise ilaçlarla veya ihtiyaç halinde cerrahi yöntemle epilepsili hastaların çoğunda nöbetlerin kontrol altına alınabilmesi… Tedaviler sayesinde hastalar iş ve sosyal hayatta aktif bir yaşam sürebiliyor. Ancak toplumda "epilepsili hastalar diğer insanlar kadar akıllı değiller", "Nöbet sırasında soğan koklatılmalı" gibi epilepsi hakkında doğru sanılan yanlış bilgiler hastaların yaşam kalitesinin düşmesine, doğru tedaviye ulaşamamalarına, hatta atak sırasında yapılan hatalı müdahaleler nedeniyle yaralanmalarına neden olabilir.

3 Yanlış: Epilepsi nöbeti geçiren herkes epilepsi hastasıdır. Doğrusu: Epilepsi nöbetiyle epilepsi hastalığını ayırmak gerekir. Nöroloji Uzmanı Dr. Ayla Sifoğlu "Tek bir nöbet geçirmek kişinin mutlaka epilepsi hastası olduğu anlamına gelmiyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Nöbet, beyin hücrelerinin anormal ve aşırı elektriksel aktivitesi nedeniyle ortaya çıkar ve geçici bir beyin fonksiyon bozukluğu olarak nitelendirilir. Bazı epileptik nöbetler ateş, kafa travması ile enfeksiyon gibi başka bir tıbbi nedenle oluşur ve tekrarlanmaz. Ayrıca senkop, kalp rahatsızlıkları veya duygusal temelli ataklar gibi epileptik olmayan tablolar da gelişebilir. Epilepsi tanısı için genellikle en az 2 kez tetiklenmemiş, yani enfeksiyon ve metabolik bozukluk gibi bir nedene bağlı olmayan nöbet gerekir."

4 Yanlış: Epilepsi nöbeti geçiren hastaya soğan ve kolonya gibi keskin kokular koklatılması nöbeti sonlan dırır.

Doğrusu: Epilepsi nöbeti geçiren kişilere koklatılan soğan ve kolonya gibi şeylerin hiçbir yararı olmuyor, hatta hastanın solunumu üzerine olumsuz etki yapabiliyor.

5 Yanlış: Epilepsili kadınlar hamile kalamaz ya da sağlıklı çocuk sahibi olamaz. Doğrusu: Epilepsi genellikle kadının hamile kalma yeteneğini etkilemez, çocuğun gelişimi üzerinde de çok az bir etkiye sahip olur. Anne anti-epileptik ilaçlar kullanıyorsa, doğumsal kusurların ortaya çıkma riski yüzde 2 ila 10 arasında seyreder. Ancak nöroloji ve doğum uzmanlarının yakın takibiyle risk azalır ve bebeğin sağlıklı olma şansı çok daha fazla artar.

6 Yanlış: Epilepsi ömür boyu devam eden bir hastalık. Doğrusu: Nöroloji Uzmanı Dr. Ayla Sifoğlu, günümüzde epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 80'inde nöbetlerin ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabildiğini belirterek şu bilgileri verdi: "İlaç kullanan hastalarda nöbet en az 2 yıl ortaya çıkmadıysa ilaçlar yavaş yavaş azaltılıp kesilebilir. Ancak bazı hastalarda ilaçlar bırakıldığında nöbetler tekrar görülebilir. Bu durumda tedaviye yeniden başlanır. Ayrıca bazı epilepsi türleri yaşla ilişkili olmaz ve yıllar içinde ortadan kalkar. Epilepsiye Karşı Uluslararası Birlik (ILAE), en az 10 yıldır nöbet geçirmiyor ve en az 5 yıldır ilaç da kullanmıyorsa hastayı iyileşmiş kabul eder."

7 Yanlış: Epilepsi zihinsel bir hastalık ve epilepsili insanlar diğer insanlar kadar akıllı değiller. Doğrusu: Epilepsinin zihinsel bir bozukluktan kaynaklandığı yönünde doğru olmayan bir düşünce var. Oysa epilepsisi olan kişiler de epileptik olmayanlarla aynı yetenek ile zekaya sahip ve zorlayıcı iş alanlarında başarılı olabilir.

8 Yanlış: Epilepsili kişilerin çocuklarında da epilepsi olur. Doğrusu: Yaklaşık 100 kişiden 2'sinde, yaşamları boyunca bir noktada epilepsi gelişir. Eğer babada epilepsi varsa bu oran biraz daha fazla olur. Annenin epilepsisi varsa risk halen 100'de 5'ten daha düşük olur. Her iki ebeveynde de epilepsi varsa, risk biraz daha yükselir. Çoğu çocuk ebeveynden epilepsi miras almaz ancak bazı epilepsi tiplerinin çocukta görülme olasılığı daha yüksek olur.

9 Yanlış: Nöbet sırasında kişi dilini yutabilir veya boğulabilir. Doğrusu: İnsanın dilini yutması fiziksel olarak imkansızdır. Nöbet sırasında meydana gelebilecek en kötü şey, çene kaslarındaki istemsiz kasılma nedeniyle kişinin dilini ısırması olabilir.

10 Yanlış: Nöbet geçiren ve çenesi kitlenen kişinin ağzını açmak gerekir. Doğrusu: "Nöbet geçirmekte olan kişinin ağzını açmak için zorlamak onun yaralanmasına neden olabilir" uyarısında bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Ayla Sifoğlu şunları söylüyor: "Çene kasları istemsiz ve çok güçlü kasıldığı için kaşık gibi bir şeyle zorlamak dudak- diş eti yaralanması ile diş kırıklarına yol açabilir hatta yardım etmeye çalışan kişinin parmaklarında da yaralanma olabilir. Nöbet geçiren birine yardım etmek için etrafında çarpıp yaralanabileceği eşya gibi şeyleri uzaklaştırmak, varsa gözlüğünü çıkarmak, yan çevirerek ve mümkünse başının altına yumuşak bir şey koyarak nöbetin sonlanmasını beklemek, nöbet birkaç dakikadan fazla sürerse 112 acil yardım hattını aramak gerekir."