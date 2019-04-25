Enfeksiyon "akıllı bez" ile anlaşılacak

Türk bilim insanlarınca, üniversite-özel sektör işbirliği ile geliştirilen "akıllı bebek bezi" ile idrar yolu enfeksiyonları başlangıç aşamasında anlaşılabilecek.

Enfeksiyon "akıllı bez" ile anlaşılacak
banner404

 İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa ile Pine firması tarafından yürütülen  çalışma kapsamında geliştirilen bebek bezi, hijyen sağlamanın yanı sıra alt ve  üst idrar yolu hastalıklarının ön tanısı için kullanılan yeni bir ürün haline  dönüştürüldü.  
Akıllı bebek bezi çalışmaları, firmanın CEO'su Endüstri Mühendisi  Özcan Arkan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi  Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör ve Prof. Dr.  Özlem Balcı Ekmekçi tarafından yapıldı. 
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  çalışmanın 1,5 yıl sürdüğünü belirtti.   
İdrar yolu enfeksiyonunun, yetişkinler kadar bebeklerde de en sık  rastlanan sağlık sorunu olduğunu ifade eden Güngör, bebeklerde geç tanı alan  enfeksiyonun üzücü sonuçlar doğurabildiğini söyledi. 
 Güngör, idrarın, insan sağlığı hakkında fikir veren önemli bir  biyolojik numune olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 
  "Geliştirilen bebek bezi hijyen sağlamanın yanı sıra idrar yolu  enfeksiyonlarında ön tanı için kullanılan bir ürün haline getirildi. Bakteriyel  kaynaklı idrar yolu enfeksiyonunun belirtileri, çoğunlukla diğer enfeksiyonlarla  karıştırılırken tedaviyi de geciktirmektedir. Enfeksiyonun geç teşhis edilmesi  alt ve üst idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklara yol açabilirken, aynı  zamanda böbrek hasarı gelişimine de neden olur.  İdrar yolu enfeksiyonunun geç  teşhis edilmesi ve tedavinin gecikmesi böbrek yetmezliğini de beraberinde  getirebilir. Geliştirdiğimiz ürün, idrar yolu enfeksiyonunun erken teşhisi  konusunda yol gösterici rol  üstlenecek." 
Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör, enfeksiyon varlığının nasıl  anlaşılacağına ilişkin de "Bakteriyel kaynaklı enfeksiyon varlığında bezin dış  kısmından herkes tarafından rahatça görülebilecek pembe renkli bir değişim  gözlemlenecek." bilgisini verdi. 
Çalışmanın detayları ve akıllı bezin tüm özellikleri, İstanbul  Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın'ın ev sahipliğinde yarın  Üniversite'de gerçekleştirilecek tanıtım ve lisans sözleşmesi imza töreninde  açıklanacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tarım Bakanlığı'nın sattığı 'ucuz...
Tarım Bakanlığı'nın sattığı 'ucuz...
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479