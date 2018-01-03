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'Emzirmek kilo verdiriyor'

Dr. Emine Güllüelli, emzirme eyleminin, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı olan bir faktör olduğunu ve bu durumun yeni annelere bir kez daha hatırlatılması gerektiğini kaydetti

'Emzirmek kilo verdiriyor'

Dr. Emine Güllüelli, emzirme eyleminin, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı olan bir faktör olduğunu ve bu durumun yeni annelere bir kez daha hatırlatılması gerektiğini kaydetti

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:57
'Emzirmek kilo verdiriyor'
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UZMANLAR, emzirmenin, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı olduğunu kaydetti.
 
İHA'nın haberine göre; Dr. Emine Güllüelli, verdiği seminerde, anne vücudunun doğum öncesi durumuna dönmesi çabalarına değinerek; emzirme eyleminin, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı olan bir faktör olduğunu ve bu durumun yeni annelere bir kez daha hatırlatılması gerektiğini kaydetti.
"EMZİRMEK, RAHMİN ESKİ BOYUTUNA DÖNMESİNİ HIZLANDIRIR"
 
Kadınlarda görülen meme ve over kanserinden koruyucu özellikleri ile 'postmenopozal osteoporoz' ve kalça kırığı vakalarındaki risklerin emzirmeyle birlikte azaldığına yönelik etkilerden de söz eden Dr. Güllüelli, "Emzirmek; aynı zamanda rahimin eski boyutuna dönmesini hızlandırır. Bu sayede, kan kayıpları da azalır. Bu sürecin; Emziren annelerin yumurtlamalı adetlerinin gecikme hallerinde, meme kanseri ve genital kanserlerin gelişimine karşı da koruyucu etkileri bulunur. Tabiki; bebeğin beslenmesi konusunda da, anneye sağladığı kolaylıkların karşılıkları sonsuz değerlidir. Anne sütü her zaman hazır, taze ve uygun ısıdadır. Besin değeri; bebek için ideal ve sindirimi de kolaydır. Bebek için, çok faydalı olan aktif enzimler ise vazgeçilmezidir. Ayrıca, anne sütü; hormonlar ve büyüme faktörlerini içine alan bir yararlar topluluğudur" açıklamalarında bulundu.
 
Dr. Güllüelli; Bebeğin enfeksiyonlara karşı korunması, allerji, bazı kronik hastalıklar, diyabet, kalp- damar hastalıklarına karşın yüksek korunma paydası, obezite riskinin azaltılması, ani bebek ölümlerine karşı koruma, kabızlık ve pişiğe karşı koyuş, olağan çene-diş gelişiminin sağlanması ve sürdürülebilir olması faktörlerini; "Yararlar Topluluğu"na ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Emine GüllüelliEmzirmekKilo
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