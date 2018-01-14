Ekmeksiz olmuyor, bir türlü doyamıyor musunuz? Unsuz ekmek tarifi

TÜRK insanı ekmeksiz özellikle de beyaz ekmeksiz yapamaz. Sabah kahvaltıda, çorbaların yanında, sulu yemeklere banmak için ve özellikle de doymak için mutlaka ekmek yeriz. Beyaz ekmek yemek lezzetli olsa aslında vücudumuz ve sağlığımız için çok da faydalı değildir.

Ama doğru ve düzgün yapılan bazı ekmekler ise sağlıklıdır ve minerallerle doludur. Bu ekmekler genellikle gluten ve fitik asit içermezler. Bizde de durum farklı değildir. Tam olarak bilgilere ulaşamadığımız için yazamadık ama ekmek ve ekemk fırınlarındaki uygunsuz durumlar hakkında basında sık sık haberler yer alır. Bu nedenle bu haberdeki unsuz ekmek tarifini uygulamak ve tüketmek iyi bir fikir olabilir. Tarifi doğal malzemelerden oluşuyor ve bolca vitamin, lif ve protein içeriyor. Hayır, size pahalıya da patlamıyor.

Unsuz Ekmek Tarifi

Malzemeler:

4 yumurta

90 gr susam

90 gr ay çekirdeği

90 gr ceviz

90 gr kabak çekirdeği

90 gr keten tohumu

1/2 çay kaşığı karbonat

100 ml su

Bir tutam tuz

Hazırlanışı:

Öncelikle, yumurta beyazlarını tuz ile çırpın, sonra 100 ml suyu ve karbonatı yavaşça karışıma ekleyin. Tüm çekirdekleri ve tohumları güzelce öğütün

veya havanda ezin. Tüm malzemeleri ekleyin ve hamuru karıştırın. Son olarak karışımı ekmek kalıbına dökün.

Ekmeğinizi fırında 180 derecede 50 dakika pişirin. Tadına bayılacaksınız. Afiyet olsun!