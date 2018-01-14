Ekmeksiz olmuyor, bir türlü doyamıyor musunuz? Unsuz ekmek tarifi

TÜRK insanı ekmeksiz özellikle de beyaz ekmeksiz yapamaz. Sabah kahvaltıda, çorbaların yanında, sulu yemeklere banmak için ve özellikle de doymak için mutlaka ekmek yeriz. Beyaz ekmek yemek lezzetli olsa aslında vücudumuz ve sağlığımız için çok da faydalı değildir.
Ama doğru ve düzgün yapılan bazı ekmekler ise sağlıklıdır ve minerallerle doludur. Bu ekmekler genellikle gluten ve fitik asit içermezler. Bizde de durum farklı değildir. Tam olarak bilgilere ulaşamadığımız için yazamadık ama ekmek ve ekemk fırınlarındaki uygunsuz durumlar hakkında basında sık sık haberler yer alır. Bu nedenle bu haberdeki unsuz ekmek tarifini uygulamak ve tüketmek iyi bir fikir olabilir. Tarifi doğal malzemelerden oluşuyor ve bolca vitamin, lif ve protein içeriyor. Hayır, size pahalıya da patlamıyor.
Unsuz Ekmek Tarifi
Malzemeler:
4 yumurta
90 gr susam
90 gr ay çekirdeği
90 gr ceviz
90 gr kabak çekirdeği
90 gr keten tohumu
1/2 çay kaşığı karbonat
100 ml su
Bir tutam tuz
Hazırlanışı:
Öncelikle, yumurta beyazlarını tuz ile çırpın, sonra 100 ml suyu ve karbonatı yavaşça karışıma ekleyin. Tüm çekirdekleri ve tohumları güzelce öğütün
veya havanda ezin. Tüm malzemeleri ekleyin ve hamuru karıştırın. Son olarak karışımı ekmek kalıbına dökün.
Ekmeğinizi fırında 180 derecede 50 dakika pişirin. Tadına bayılacaksınız. Afiyet olsun!
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.