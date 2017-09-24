Ekmek nasıl taze tutulur?

EKMEK bir kaç günde bayatlayıp hatta küflenip ziyan olabilir. Fakat ekmeğin tazeliğini koruyacak saklama yöntemleriyle ekmeği ziyan olmaktan kurtarabilirsiniz.

Marketlerde satılan ekmek ve benzeri ürünler, ekmek somunlarını en uzun süre taze tutan kahverengi kese kağıdı ile satılıyor. Bunun amacı kese kağıdının nem emici özelliği olmasıdır. Ekmeğinizi sarılı olduğu kese kağıtlarında oda sıcaklığında saklayın.



Satın aldığınız ekmeği asla buz dolabında saklamamalısınız. Ekmeği, küflenmesine engel olmak için buzdolabının sağladığı soğuk ortamda saklamak isteseniz de soğuk ortam ekmeğin daha hızlı bayatlamasına neden olur.

Hali hazırda bayatlamış ekmeği taze hale getirmek için, bayat ekmek dilimini su sıçratarak nemlendirin ve fırında ısıtın. 10 dakika içinde ekmek tazelenmiş olacaktır.

