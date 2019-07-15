Eklem ağrınızın sebebi bu olabilir

“REAKTİF artrit tedavi edildiği takdirde genellikle 3 veya 4 ayda iyileşir. Hastaların yarısının birkaç yıl boyunca alevlenmeler sonrası hastalık belirtileri olur. Belirtiler geçmezse veya düzenli olarak ortaya çıkarsa eklemler ve omurga deforme olabilir.” Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Gündoğdu, Reaktif Artritin nedenini ve belirtilerini anlattı.

REAKTİF ARTRİTİN NEDENİ NEDİR?

İki tip enfeksiyon çoğu reaktif artrite neden olur:

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, en sık 20 ila 40 yaş arasındaki erkeklerde

Bazı bakterilerin yol açtığı bağırsak enfeksiyonları

Ancak bu enfeksiyonlara sahip her insanda reaktif artrit ortaya çıkmaz. Ailelerde saptanan özgül bir gen, bazılarının reaktif artrit tanısı almasına neden olurken diğerlerinde neden değildir. Yani hastalığı oluşum sürecinde genetik ve çevresel faktörlerin birlikteliği önemlidir.

BELİRTİLERİ NELER?

En sık görülen semptomlar; genellikle bacaklarınızda bir veya daha fazla eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık ve sıcaklık artışı, eklem çevresindeki bağ ve tendonlarda ağrı ve şişlik, hastalık şiddetli ise de bel ağrısı şeklindedir. Eklem ağrısı ile birlikte, hafif ateş, yorgunluk, bitkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybı belirtileri de ortaya çıkabilir. Kırmızı, tahriş olmuş gözler ve bazen görme sorunu, ağızda yara, cildinizde özellikle avuçlarınızda ve tabanlarınızda ve tırnaklarınızın çevresinde sert, nasırlaşmış döküntüler gibi eklemlerinizi içermeyen hastalık bulgularınız da olabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Romatoloji uzmanı hekimler hastalık belirtilerinizi içeren tıbbi öyküye dayanarak; ayrıntılı, dikkatli bir fizik muayene yaparak reaktif artritiniz olup olmadığını söyleyebilirler. Romatologlar tedavide, eklem ağrısını ve diğer semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için bazı ilaçlar reçete edebilir. Hekimler, eğer daha önce ortaya çıkan ve hala belirtileri devam eden reaktif artrit etkeni enfeksiyonu tedavi eder. Reaktif artrit ile ilgili göz ve deri problemleri genellikle lokal tedavilerle iyileşir ve sistemik tedavi gerektirmez.