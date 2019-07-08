Egzersiz yaparak neden kilo veremiyoruz?

NEW York Times’ta yer alan habere göre yapılan çalışmada kilo vermek için egzersiz yapmaya başlayanların fiziksel aktivitenin ardından ne kadar yedikleri ve bunun kilo kaybına olan etkisi araştırıldı. Los Angeles’taki Pennington Biomedikal Araştırma Merkezi tarafından ele alınan araştırmada kilo fazlası olan 18-65 yaş arası 171 kadın ve erkek ile çalışıldı. Katılımcılar fizyolojik özelliklerine göre sınıflandırıldıktan sonra bir kısmı kontrol grubu olarak günlük düzenlerine olduğu gibi devam ederken, diğerleri haftada 700 kalori ila bin 760 kalori arasında enerji yakımının olduğu egzersiz programına başladı. Bu süreçte beslenme şekilleri konusunda serbest bırakılan katılımcıların fizyolojik değerleri 6 ay boyunca düzenli olarak ölçüldü. 6 ay sonra katılımcıların son ölçümü yapıldı. En yoğun egzersiz programına devam edenlerin metabolizma hızında fazla değişimin olmadığı ve bu gruptaki katılımcıların yüzde 90’ının tahmin edilenden daha az kilo kaybettiği görüldü. Takip ettikleri beslenme düzeni incelendiğinde ise katılımcıların egzersiz yaparak harcadıkları enerjiyi daha fazla yiyerek geri kazandığı belirtildi. Araştırma Merkezi’ndeki profesörlerden Timothy Church “Bunun nedeni insanlar davranışları arasında değiş-tokuş yapmayı uygun görüyorlar. Koşu yaptıkları zaman ‘iyi bir tatlıyı hak ettim’ diye düşünüyorlar” açıklamasını yaptı. Çoğu katılımcının metabolizma hızının aynı kaldığına vurgu yapan Church, kilo vermenin ‘fazladan bir kurabiye’ ya da ‘bir avuç kraker’den kaçınarak mümkün olduğunu söyledi. “Meydana gelen enerji kaybını yemek yiyerek dengeleyenler ve diğerleri arasında sadece 100 kalori civarında bir fark var,” açıklamasını yapan Church yediğimiz çoğu şeyin 4 kaşığının 100 kaloriye eşit olduğuna değinerek egzersiz sürecinde yediklerimize çok dikkat etmemiz gerektiğini belirtti.