Egzamadan alternatif tedaviyle kurtuldu

EGZAMA, modern çağda birçok vatandaşın muzdarip olduğu, çözüm noktasında sorun yaşadığı bir hastalık. Modern tıbbın sağladığı tedavilerin yanı sıra son dönemde vatandaşlar, alternatif tıbbın sunduğu tedavi yöntemini daha çok tercih eder oldu. Bu konuda ülkenin en iyi doktorlarından olan ve yurtdışında aldığı akupunktur eğitimiyle Dr. Recep Çelik, sadece Alanya'dan değil dünyanın dört bir yanından egzama rahatsızlığı olan vatandaşları sağlığına kavuşturuyor. Bu sayede Alanya'da sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlayan Dr. Çelik, egzama hastalığının insanların hayatını olumsuz etkilemesine son veriyor.

MODERN TIPTA SONUÇ ALAMADI

Alanya'da yaşayan ve yaklaşık beş yıldır atopik dermatit egzama sorunu ile savaşan Utku Silindir, uzun süre modern tıpta bu hastalığın tedavisini aradığını, hatta Ankara, Antalya gibi şehirlere giderek sağlığına kavuşmak için çabaladığını söyledi. Herhangi bir sonuç alamadığı ve hiç kimsenin de herhangi bir açıklama yapmadığını söyleyen Silindir, tanıdığı vasıtasıyla Recep Çelik ile tanıştığını söyledi. Silindir, "Bir tanıdık vasıtasıyla Recep hocayı buldum. Yaklaşık 3 yıl önce tedavime başladım. 3 yıl önce hocamın dediklerini uyguladığım zaman neredeyse bitirmiştim. Daha sonra Kıbrıs'ta okumaya döndüğüm zaman, beslenmeme çok dikkat edemedim ve tekrar egzamam arttı. Şu an tekrar tedavi sürecindeyim, bir ay oldu tedaviye tekrar başlayalı. Tamamen atlatmış durumdayım. Şu an hocamın dediklerini uyguladığım sürece her hangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Kızarıklıklarımın çoğu bitmiş durumda, normal bir insan gibiyim. Hocama teşekkür ederim" dedi.