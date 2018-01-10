Düzenli tüketildiğinde boy uzamasını sağlayacak besinler

Süt

Günde 2 bardak tüketilen süt boy uzamasına önemli derecede katkı sağlayacaktır. Sütün boy uzamasını sağlayacak etkisinden faydalanmak için ise gece yatmadan içilmesi gerekir.Çünkü bu saatte içilen süt, büyüme hormonunun salgılanmasına da destek verir. İçerisinde kalsiyum bulunan süt ürünleri grubunda yoğurt, ayran ve peynir bulunur.

Kuru incir

Kuru incir zengin lif yapısına sahiptir. Lif bakımından zengin olan kuru üzüm bağırsakların güzel bir şekilde çalışmasını sağlar. İçerdiği yüksek orandaki protein ile hücre yenilenmesini destekler.

Kuru kayısı

Günde 4-5 kuru kayısı, 2 kuru incir, 1 avuç siyah kuru üzümün süt ile beraber belirli aralıklarla tüketilmesi gelişme çağındaki çocuklarda boy uzamasını sağlar.

Brokoli

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve vücudun korunmasında başrol oynayan brokoli, çocuğunuzun boyunun uzamasını sağlayan önemli bir sebzedir. Çocuklar tarafından çok sevilmese de belirli sıklıklarla tüketilmesi önerilir.

Tereyağı

Pekmezde gelişme çağındaki çocuklar için oldukça önemlidir. Çocukların beslenmesinde margarin yerine kesinlikle tereyağı tercih edilmelidir. İçerdiği yüksek oranda protein, A,K ve E vitamini ve yüksek miktardaki mineral ile büyümeyi ve gelişmeyi destekler.