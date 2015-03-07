Duygusalsak bir sebebi var

ADET dönemiyle birlikte başlayan hormon değişiklikleri bir sonraki adet dönemine kadar 4 ayrı evreye giriyor. Bu günlerde kadınlar enerjik de oluyor duygusal da, sinirli de oluyor yorgun da… Tüm bu duygusal durumların aslında bir sebebi var… Acıbadem Kadıköy Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü Prof. Dr. Ahmet Selçuk Can, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınların hayatını yöneten hormonlarla ilgili bilgi verdi.





Hormonların hayatınızı etkiliyor

Hormon ve otonom sinir sistemi yakın ilişki içindeler ve beraber çalışıyorlar. Bu ilişki, kadınların her ay yaşadığı adet döngüsünde de belirgin. Ancak kadınlardaki hormon değişiklikleri sadece adet kanamasının 3-5 günü ile sınırlı değil. Adet döngüsü bir adet kanamasından bir adet kanamasına kadar geçen 28 günü kapsıyor. Kadınlardaki bu hormon değişiklikleri migren, bağışıklık sistemi, sinir sistemi, mide bağırsak faaliyetleri gibi geniş bir yelpazeyi etkileyebiliyor. Kadınların iki adet kanaması arasındaki günlerinde yani 4 haftalık süreçte salgılanan hormonları tüm hayatı etkisi altına alıyor. Bu dönemde günlere göre doğal olarak salgılanan östrojen, progesteron ve testosteron gibi hormonlar, psikolojik durumunuzu, enerji düzeyinizi, romantik hayatınızı, içe veya dışa dönük olmanızı, tatlı ihtiyacınızı, beslenme şeklinizi ve kilonuzu etkiliyor.

İlk hafta

Östrojen enerjinizi artırır. Adet kanamanızın başladığı ilk gün ile başlayan bu süreç 7 gün sürüyor. Bu süreçte kadınlık hormonu östrojen en alttaki dip seviyesinden yavaşça artmaya başlıyor.

Neler hissedersiniz?

Adet kanamasının başladığı ilk günlerindeki ağrılı ve yorgun hissettiğiniz dönemin ardından östrojen sizde doping etkisi yapıyor. Vücut fazla ödemden kurtuluyor, hafifliyor ve daha dinç hale geliyor. Östrojen enerji düzeyini arttırıyor ve iyimserlik moduna geçiyorsunuz. Bu haftada insan ilişkilerinizde daha başarılı olma şansınız var. İştahınız kontrol altındadır, Diyete uymakta zorlanmazsınız. Diyet yapanların daha kolay kilo verdikleri ve oldukça motive oldukları bir dönemden geçersiniz. Östrojen düzeyi arttıkça daha sosyal olursunuz, ev dışına çıkmak insanların arasına karışmak istersiniz, alışverişten zevk alır, hesap Kitap gibi matematiksel aktivite gerektiren işler ile uğraşmak istemezsiniz.

İkinci hafta

Testosteronla özgüveniniz yükselir, hafızanız keskinleşir. Adetin 8. günü ile başlayan ve yaklaşık 14. gününde sona eren ovulasyon döneminde östrojen iyice artıyor ve en üst seviyesine ulaşıyor. Bununla birlikte erkeklik hormonu testosteron da artıyor. Her erkekte hem erkeklik hormonu testosteron hem de kadınlık hormonu östrojen normal olarak salgılandığı gibi, her kadında da hem östrojen hem de testosteron doğal olarak bulunuyor. Kadınlardaki testosteron düzeyi erkeklerin yüzde 5’i kadardır.

Neler hissedersiniz?

Bu haftada daha pozitif, konuşkan ve kendinize daha güvenli olursunuz. Hafızanız daha keskindir. Beyninizden düşünceler hızlı akar. Romantik hisleriniz artar. Testosteron etkisi ile cinsel isteğiniz artar. Ayrıca bu süreçte yumurtlamanın de etkisiyle daha rahat hamile kalabilirsiniz. Çocuk yapmak istemiyorsanız korunmalısınız. Psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmediğiniz bir dönemdeyseniz, anksiyeteniz artabilir, küçük meseleleri büyütme eğilimine girebilirsiniz.

Üçüncü hafta

Progesteron, yorgunluk ve uykuya eğilime neden oluyor. Kadınların hormonsal değişiminin yaşandığı bir diğer süreç ise her iki adet kanaması arası 28 gün olan kadınlarda âdetin 15‘inci ile 22‘inci günleri arasında gerçekleşiyor. Bu haftada östrojen ile testosteron düşüyor. Östrojende bu haftanın sonunda artış yaşanıyor. En önemlisi adet döngüsünün bu ikinci yarısında progesteron hormonunun salgılanıp pik yapması. Progesteron hormonunun görevi, cinsel ilişki sonucu döllenme olursa kadın rahmini ve cinsel organlarını gebeliğe hazırlamak. gebelik gerçekleşirse progesteron düzeyi artıyor, gebelik gerçekleşmezse progesteron düzeyi düşüyor.

Neler hissedersiniz?

Üçüncü haftanın başlarında da cinsel ilişki ile hamile kalma riski vardır. Bu dönemin sonlarına doğru yorgunluk, uykuya eğilim ve kendini sosyal yaşamın gerektirdiği aktivitelerden geri çekme eğilimi yaşayabilirsiniz. Sabahları vücut sıcaklığınız yarım derece yükselir.

Dördüncü hafta

Bu hafta diyet yapmayın. Adetin döngüsünün son haftasında ise östrojen ve progesteronda düşme yaşanıyor. Vücutta ödem, su toplaması, memelerde şişkinlik, baş ağrısı, gaz ve hazımsızlık bu dönemdeki olağan belirtiler arasında yer alıyor. Bu hafta diyet yapanların en sevmediği dönemdir. Son haftada genellikle kilo veremezler.

Neler hissedersiniz?

Ertesi gün yorgunluğa neden olabilecek uykusuzluk sorunu yaşayabilirsiniz. PMS diye kısaltılan Pre-Menstrual Sendrom bu haftada görülüyor. Adet kanaması sökene dek PMS belirtileriniz devam edebiliyor. Hormon dengesizlikleri, polikistik over sendromu gibi sorunlarınız varsa adet kanamanızın olması gereken gün ileriye atabiliyor ve gecikebiliyor, bu da bazı sorunları daha uzun süre yaşamanıza neden oluyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Selçuk Can: “Hormonların beyin hücrelerinden cilt sağlığına kadar birçok faydası var” Yumurtalık ve rahminizi ameliyat ile aldırdığınızda veya menopoza girdiğinizde östrojen, progesteron ve testosteronun ahenkli çalışması ile organize olan bu döngüyü yaşamıyorsunuz. Bazı kadınların “Menopoza girdim, artık kurtuldum” demelerine karşılık, kadınlık hormonlarının kemiklerin güçlü kalması, cildin elastikiyetini koruması, saçların canlılığını koruması, kadın cinsel organlarının yeterli nemi ve kayganlığı koruması, beyin hücrelerinin Alzheimer hastalığı ve bunamadan korunması gibi birçok pozitif sağlık etkileri bulunuyor. Ayrıca östrojen hormonunun beyin kan akımını arttırıcı, iltihabı önleyici, beyindeki sinir hücrelerini koruyucu ve besleyici etkileri de mevcut. Menopozda östrojen

seviyesinin azalması hafıza sorunlarına, duygusal dengesizliklere, sıcak basmasına ve daha birçok