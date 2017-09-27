Düşük yapanlar tekrar bebek sahibi olabilir

KADIN Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Betül Görgen, “Bu nedenle uzmanlar, tedaviyle gebe kalan ama gebeliği devam etmediği için adeta yıkıma uğrayan çiftlere umutlarını yitirmeden devam etmelerini öneriyor. Mesela İngiltere'de her yıl doğan bebeklerin yüzde 1,5 kadarını tüp bebekle yoluyla meydana gelen gebelikler oluşturuyor. 2014 yılında 52 binden fazla kadın tüp bebek tedavisi görmüş ve IVF (tüp bebek) gebeliklerinin yüzde 27 si canlı doğumla sonlanırken, yüzde 22 si de düşükle sonuçlanmış” dedi.

Aberdeen Üniversitesi'nde yapılan son çalışmanın, ivf yoluyla gebe kalan ancak düşük yapan kadınların sonraki denemelerde yüzde 39 gibi yüksek canlı doğum oranlarına ulaştıklarını gösterdiğini ifade eden Op.Dr. Görgen, “Hem duygusal hem de maddi açıdan karşılaşılan zorluklar çoğu çiftin tedaviye devam etmemesine ve vazgeçmesine neden olabiliyor. Belki bu çalışmanın sonuçları çiftlerin tedaviye devam etmeleri konusunda cesaretlendirerek manevi destek olabilir. Araştırmacılar 1999 yılından itibaren 10 yılı aşkın bir süre içinde tedaviye başlayan 112 bin kadının kayıtlarını incelediler. Tedavi gören 112 bin 549 kadından yüzde 62,3 ünde gebelik olmadı, yüzde 29,5 i gebe kaldı ve doğurdu, yüzde 8,3 ü ise gebe kaldı fakat düşük yaptı” diye konuştu.

“En iyi gebelik oranlarına ulaşmak için iki yıl içinde 3 ivf denemesi yapılması önerilmekte”

İlk tedavi sonrası düşük yapan kadınların yüzde 31,7’sinin, 2. tedavi sonucunda canlı doğum yaptığını kaydeden Op.Dr. Görgen, “İlk tedavide gebe kalamayanlarda 2. tedavi sonrası canlı doğum yapma oranı ise yüzde 22,8 dir. 3. tur tedavi görenlerde ise canlı doğumla sonuçlanan gebelik oranı yüzde 40,9 dur. Human Reproduction dergisinin editörlerinden Dr. David McLernon, düşük yapmış olmanın vücudu adeta gelecekti gebeliklere hazırladığını belirtmiştir. Ayrıca çiftler en yüksek gebelik şansına ardışık 3 tedavi denemesinin sonrasında ulaşmaktadır. En iyi gebelik oranlarına ulaşmak için 40 yaş altındaki çiftlere, iki yıl içinde 3 ivf denemesi yapılması önerilmektedir” açıklamalarında bulundu.