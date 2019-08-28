Duruş bozukluğu depresyona neden oluyor

İnsan vücudunun boyun ve bel bölgesinde birer girinti, sırt ve kalça bölümünde birer çıkıntı yer alır. Boyun bölgesindeki girintilere 'lordoz', çıkıntılara ise 'kifoz' adı veriliyor. Girinti ve çıkıntılar birbirini dengeleyerek insanda, normal bir duruş pozisyonunu sağlar. Girinti veya çıkıntının artması ya da azalması duruş bozukluklarına neden oluyor. Her insanda her yaşta görülebilen duruş bozukluklarının bir kısmı yapısal, bir kısmı ailesel bir kısmı da yanlış oturuş alışkanlıklarından kaynaklanıyor.Antalya Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı operatör Dr. Erhan Karabuğa, "Yanlış oturma pozisyonundan kaynaklı duruş bozukluğu olan hastalar bize başvuruyor. Büyük kısmında yapısal olmayan bozukluklar var. Yani sonradan oluşan duruş bozuklukları. Duruş bozukluğunu basite indirgememek gerekir. Kronik sırt, boyun, baş ağrısı, sinir sıkışması, uyku bozukluklarına ve depresyona neden olmakta. Uykusuzluk ve şekilsel bozukluk kişilerde depresyona neden oluyor. Bu durum günlük hayatı ciddi anlamda olumsuz etkiliyor" dedi.



'OTURUŞ POZİSYONUNDAN KAYNAKLI'

Dr. Erhan Karabuğa, yanlış oturmaktan ve gün içerisinde yapılan yanlış hareketlerden kaynaklı duruş bozukluklarının cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavisinin mümkün olduğunu söyledi. Fizik tedavi bu anlamda başarılı bir yöntem olduğunu kaydeden Dr. Karabuğa, "Bununla birlikte spor çok önemli. Yüzmek, bisiklete binmek, pilates gibi sporlar duruş bozukluğunu tedavisi için uygun. Ayrıca düzenli uyku ve kilo vermek de duruş bozukluğunu önleyecektir" diye konuştu.



DEPRESYONA VE STRESE NEDEN OLUYOR

Duruş bozukluğunun yan etkilerinin de olduğuna dikkat çeken Dr. Erhan Karabuğa; “Sırt, boyun, baş, bel, bacak, çeşitli kas ağrısına, sinir sıkışmasına, uyku bozukluğuna ve uyku bozukluğundan kaynaklı depresyona ve strese neden olmaktadır. Bu yan etkiler hastaların hayatını olumsuz etkilemektedir. Duruş bozukluğunu dikkate almalıyız. Eğer sırtınızda ve belinizde sırt ağrısı varsa ve kendinizde duruş bozukluğu olduğunu fark ettiyseniz uzman bir hekime başvurmakta fayda var. Aksi takdirde bu bozukluk ilerleyerek günlük hayatınızı olumsuz yönde etkileyecektir" dedi.



MASA BAŞINDA ÇALIŞANLAR DİKKAT

Dr. Erhan Karabuğa, duruş bozukluğunun ağırlıklı masa başında çalışanlarda görüldüğünü ifade etti. Doğru oturma pozisyonuyla bunun önüne geçilebileceğini vurgulayan Dr. Karabuğa, şunları kaydetti: "Masada oturuş pozisyonumuz çok önemli. Sandalyenin ve koltuğun dik konumda olması gerekir. Dik oturmalıyız. Kolumuz ve dirseğimizin doksan derecelik bir düzlemde olması gerekir. Ayaklarımız yere temas ediyor olmalı. Eğer bilgisayara bakıyorsak bilgisayarın orta noktası göz hizasında olmalıdır. Yine bel bölgesindeki girintinin ve sırt bölgesindeki çıkıntının desteklenmesi gerekir. Ayrıca bir saatte bir ayağa kalkıp esneme ve germe egzersizi yapmak oldukça faydalı olacaktır. Bunlar duruş bozukluğunu önleyecektir."