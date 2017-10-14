Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
SGK, grip aşısı ödemelerine açıklık getirdi!
SGK, grip aşısı ödemelerine açıklık...
Sertleşme sorunun ilacı benzincide!
Sertleşme sorunun ilacı benzincide!
Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!
Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!
banner468

Dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden birini açıkladı!

Türkiye’de üretimde Niğde’nin başı çektiği lahana için 'Bor Kaynarca Köyü 1. Lahana Festivali' düzenlendi. Festivale katılan Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, kanser ve kalp hastalığını önleyen ve bağırsakları koruyan lahananın dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biri olduğunu söyledi

Dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden birini açıkladı!

Türkiye’de üretimde Niğde’nin başı çektiği lahana için 'Bor Kaynarca Köyü 1. Lahana Festivali' düzenlendi. Festivale katılan Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, kanser ve kalp hastalığını önleyen ve bağırsakları koruyan lahananın dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biri olduğunu söyledi

14 Ekim 2017 Cumartesi 13:26
Dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden birini açıkladı!
banner404

BOR Kaynarca Köyü 1. Lahana Festivali ilginç görüntülere sahne oldu. Köy meydanında düzenlenen festivalde kadınlar arasında lahana sarma, erkekler arasında da lahana sarması yeme ve en büyük lahanayı yetiştirme yarışması düzenlendi. 

"Kışın lahana yiyin, lahana turşusu tüketin"  
Festivalin onur konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay, lahana tarlasını gezerek, lahananın faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Lahananın dünyanın en lezzetli, en önemli, en sağlıklı yiyeceği olduğunu söyleyen Karatay, "Bana kışın hastalanmamak için ne pişireceklerini soranlara lahananın çorbasını içmelerini, turşusunu yapıp yemelerini öneriyorum. Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden birisidir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekeri düzenler, aynı zamanda Alzheimer'i da önler. Doğal prebiotiktir. Bağırsaktaki dost bakterileri besler" diye konuştu.
  
"Doğal sirke ile yapılan turşusu daha faydalı"  
Doğal sirke ile yapılan lahana turşusunun daha faydalı olduğunu belirten Karatay, "Ev sirkesiyle doğal turşu yapın. Mikropları öldürür, bağırsaklardaki mikropları öldürür, virüsleri, bakterileri, toksinleri atar. Bütün özelliği ise kanseri önler. Lahana tek başına çiğ yendiği zaman prebiotiktir" dedi. 
Karatay, festival sonrası Bor ilçesinde konferansa katıldı. Kaynarca’da düzenlenen festivale Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Kaynarca köyü sakinleri de katılım sağladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Bor Kaynarca KöyüNiğde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SGK, grip aşısı ödemelerine açıklık getirdi!
SGK, grip aşısı ödemelerine açıklık getirdi!
Sertleşme sorunun ilacı benzincide!
Sertleşme sorunun ilacı benzincide!
Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!
Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim