Dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden birini açıkladı!

BOR Kaynarca Köyü 1. Lahana Festivali ilginç görüntülere sahne oldu. Köy meydanında düzenlenen festivalde kadınlar arasında lahana sarma, erkekler arasında da lahana sarması yeme ve en büyük lahanayı yetiştirme yarışması düzenlendi.

"Kışın lahana yiyin, lahana turşusu tüketin"

Festivalin onur konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay, lahana tarlasını gezerek, lahananın faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Lahananın dünyanın en lezzetli, en önemli, en sağlıklı yiyeceği olduğunu söyleyen Karatay, "Bana kışın hastalanmamak için ne pişireceklerini soranlara lahananın çorbasını içmelerini, turşusunu yapıp yemelerini öneriyorum. Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden birisidir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekeri düzenler, aynı zamanda Alzheimer'i da önler. Doğal prebiotiktir. Bağırsaktaki dost bakterileri besler" diye konuştu.



"Doğal sirke ile yapılan turşusu daha faydalı"

Doğal sirke ile yapılan lahana turşusunun daha faydalı olduğunu belirten Karatay, "Ev sirkesiyle doğal turşu yapın. Mikropları öldürür, bağırsaklardaki mikropları öldürür, virüsleri, bakterileri, toksinleri atar. Bütün özelliği ise kanseri önler. Lahana tek başına çiğ yendiği zaman prebiotiktir" dedi.

Karatay, festival sonrası Bor ilçesinde konferansa katıldı. Kaynarca’da düzenlenen festivale Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Kaynarca köyü sakinleri de katılım sağladı.