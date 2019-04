Dünyada her 5 kişiden biri bu nedenden ölüyor!

"SCİENCE Daily" internet sitesinde yer alan habere göre, 195 ülkede 1990-2015 yıllarında yürütülen Küresel Hastalık Yükü Çalışmasında (GBD), her yıl 11 milyon kişinin beslenme eksikliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Çalışmada, bunun her 5 kişiden biri anlamına geldiği belirtildi.

Araştırmada, tuzun fazla tüketilmesi ile tam tahıllı gıdaların, meyvelerin, kabuklu yemişlerin, tohumların ve sebzelerin yeterli miktarda alınmamasının yaşam süresinin kısalmasına etki ettiği kaydedildi.

Washington Üniversitesi Sağlık Metrik ve Değerlendirme Enstitüsü Başkanı Prof. Christopher Murray, sodyum, yağ ve şeker, kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin vücuda olumsuz etkisinin yıllardır konuşulduğunu belirterek, fazla tuz kullanımının yanı sıra tam tahıllı ürünlerin, sebze ve meyvelerin, tahılların ve lifli ürünlerin az tüketilmesinin daha büyük sorunlara yol açtığını ifade etti.

Çalışmada, dünya genelindeki beslenme alışkanlıklarında en büyük eksikliğin kabuklu yemiş ve tohumların az tüketilmesi olduğu ifade edildi.

Cambridge Üniversitesinden Prof. Nita Forouhi, kabuklu yemişlerin şişmanlatan küçük enerji paketleri gibi görüldüğünü belirterek, aslında bunların sağlıklı yağ depoları olduğunu dile getirdi.

Düşük kalitede beslenmenin kalp rahatsızlıkları ve kansere neden olduğuna işaret edilen çalışmanın bulguları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.