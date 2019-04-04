Dünyada her 5 kişiden biri bu nedenden ölüyor!

Dünyada her beş kişiden biri yetersiz ve kötü beslenmeye bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Dünyada her 5 kişiden biri bu nedenden ölüyor!
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"SCİENCE Daily" internet sitesinde yer alan habere göre, 195 ülkede  1990-2015 yıllarında yürütülen Küresel Hastalık Yükü Çalışmasında (GBD), her yıl  11 milyon kişinin beslenme eksikliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını  kaybettiği bildirildi.
Çalışmada, bunun her 5 kişiden biri anlamına geldiği belirtildi.
 Araştırmada, tuzun fazla tüketilmesi ile tam tahıllı gıdaların,  meyvelerin, kabuklu yemişlerin, tohumların ve sebzelerin yeterli miktarda  alınmamasının yaşam süresinin kısalmasına etki ettiği kaydedildi.
Washington Üniversitesi Sağlık Metrik ve Değerlendirme Enstitüsü  Başkanı Prof. Christopher Murray, sodyum, yağ ve şeker, kırmızı ve işlenmiş et  tüketiminin vücuda olumsuz etkisinin yıllardır konuşulduğunu belirterek, fazla  tuz kullanımının yanı sıra tam tahıllı ürünlerin, sebze ve meyvelerin, tahılların  ve lifli ürünlerin az tüketilmesinin daha büyük sorunlara yol açtığını ifade  etti.
Çalışmada, dünya genelindeki beslenme alışkanlıklarında en büyük  eksikliğin kabuklu yemiş ve tohumların az tüketilmesi olduğu ifade edildi. 
Cambridge Üniversitesinden Prof. Nita Forouhi, kabuklu yemişlerin  şişmanlatan küçük enerji paketleri gibi görüldüğünü belirterek, aslında bunların  sağlıklı yağ depoları olduğunu dile getirdi. 
Düşük kalitede beslenmenin kalp rahatsızlıkları ve kansere neden  olduğuna işaret edilen çalışmanın bulguları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.

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