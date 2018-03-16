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Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, ‘X’ olarak tanımlanan hastalıkların hızla yayıldığını ve bir salgın felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, ‘X’ olarak tanımlanan hastalıkların hızla yayıldığını ve bir salgın felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu

16 Mart 2018 Cuma 11:09
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
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DÜNYA, ebola, zerk, SARS ve diğer salgın hastalıklardan tam olarak kurtulmadan yeni bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya. Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Sağlık Örgütü, nedeni belirsiz bir biyolojik mutasyondan olduğu tahmin edilen ve “X” olarak adlandırılan yeni hastalıkların hızla yayıldığını bildirdi.

VAHŞİ HAYVANLARDAN BULAŞABİLİR İDDİASI

Raporda hastalığın dünyanın nerelerinde görüldüğü aktarılmadı. Ancak bazı orduların durumu fark edip salgın hastalık tehditleri arasına “bilinen bilinmeyen” koduyla yer verdiği belirtildi. Bir sonraki ölümcül büyük bir salgının yine vahşi hayvanlardan insanlara bulaşacağı tahmin ediliyor. Bir laboratuvar kazası sonucu meydana gelen mutasyonun da böyle bir virüs salgınına neden olabileceği iddialar arasında.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Dünya Sağlık Örgütü, tanımlanamayan bu hastalığın bulunması ve önlem alınması için dünyaya çağrıda bulundu. Çünkü bu önlem alınmazsa, bir asır önce İspanyol gribinin yol açtığı gibi milyonlarca kişi yaşamını yitirebilir.

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Dünya Sağlık ÖrgütüX HastalığıUyarı
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