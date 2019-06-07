Dünya Sağlık Örgütü: Her gün 1 milyon kişi cinsel ilişki yoluyla bulaşan enfeksiyona yakalanıyor

2012’den beri hasta sayısında bir azalma olmadığını belirten örgüt, cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için prezervatif kullanımının en iyi yöntem olduğunu vurguladı. DSÖ’nün perşembe günü yayımladığı rapora göre, 15-49 yaş arası insanlarda en yaygın olan dört enfeksiyon klamidya, belsoğukluğu, sifiliz (frengi) ve trikomonaz.DSÖ Acil Müdahale Genel Müdür Yardımcısı Dr. Peter Salama, "Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların dünya çapında bu hızla yayılması ve bu hastalıklara karşı mücadelenin yetersiz olması endişe verici" dedi.Sadece 2016 yılında 15-49 yaş grubunda, 127 milyon kişide yeni klamidya vakaları, 87 milyon kişide belsoğukluğu, 6.3 milyon kişide sifiliz (frengi) ve 156 milyon kişide trikomonaz tespit edildi.

Frengi: Bebek ölümlerinin en büyük sebeplerinden biri

Frengi enfeksiyonunun küresel bebek ölümlerinin en yaygın sebeplerinden biri olduğuna dikkat çeken örgüt, 2016’da bu hasatlık nedeniyle 200 bin bebeğin ya ölü doğduğunu ya da doğumdan hemen sonra hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.Yine rapora göre frengi taşıyan hamile kadınların erken ve gerekli tedavileri görmemeleri halinde düşük veya ölü doğum yapma ihtimali ile sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek.Erken teşhis ve tedaviyle hamile kadınların bebeklerine frengi geçirmesinin önüne kolaylıkla geçilebildiği belirtilen raporda, benzatin penisilinle hamileliğin ilk aylarında etkili sonuç alındığı vurgulandı.