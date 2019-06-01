Dümdüz bir karın istiyorsanız, 14 gün boyunca bu içeceği tüketin!

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Göbek bölgesinde oluşan yağlanma, yok edilmesi zor bir kilo alma çeşidi olduğu için birçok insanın ortak sorunudur.
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Ancak göbek bölgesindeki yağlara savaş açacak mucizevi bir içeçek var: Hindistan cevizi suyu!
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Oldukça düşük bir kaloriye sahip olan Hindistan cevizi suyu, öğünlerinizden yarım saat önce tükettiğiniz ve çok az yemek yediğiniz takdirde, sizi hayal ettiğiniz düz karına kavuşturuyor. Ayrıca, hindistan cevizi suyunu tükettiğiniz süreçte şekerli ve asitli içeceklerden uzak durmanız gerektiğini belirtmekte fayda var.
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Düzenli olarak tüketildiğinde cilt problemleriyle de savaşan hindistan cevizi suyu, hazımsızlık ve ishal sorunlarının da önüne geçer.
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Hindistan cevizi suyunu elde etmek için ise; 4 bardak su, 2 bardak rendelenmiş hindistan cevizi ve 1 çay kaşığı esmer şeker gerekiyor.
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Rendelediğiniz Hindistan cevizini suya ilave edin ve bu karışımı yarım saat bekletin. Yarım saat sonra şekeri ilave edin ve eriyene kadar karıştırın.
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Şeker eridikten sonra suyu süzün ve cam şişede saklayın. Yemeklerden yarım saat önce 1 bardak içebilirsiniz.