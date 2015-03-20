Domuz gribi ile soğuk algınlığı arasındaki fark ne? İşte cevabı

BU yıl ülkemizde 11 can alan domuz gribi korkutuyor. Uzmanlar, herkesin kabusu olan hastalıktan korunmak için soğan-sarımsak, turşu ve sirke tüketilmesini öneriyor

Domuz gribine kokulu kalkan 2010 yılında ilk kez domuzlarda görüldüğü için 'domuz gribi' adını alan H1N1 virüsünün, 2011'de insanlara da bulaştığı saptandı. Ardından tüm dünyada hızla yayılmaya başladı. Ülkemizde de sadece bu yılın ilk 3 ayında tam 11 kişinin canını aldı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "2015 yılı itibarıyla, bize 3 bin 117 numune gelmiştir. Bunlar içerisinde 170 vakamız H3N2 dediğimiz domuz gribidir. Bugün itibarıyla toplam 11 domuz gribi vakamız kaybedilmiştir" dedi.





6 İLDE ALARM VERİLDİ

2014-2015 döneminde toplam 16 kişinin hayatını bu grip yüzünden hayatını kaybettiğini, bu vakaların Antalya, Kocaeli, Çanakkale, Sivas ve Mersin bölgesinde yaşandığına dikkat çeken Gümüş, Samsun'da da 3 kişinin virüse yenik düştüğünü kaydetti. Sağlık Bakanlığı domuz gribine karşı alarma geçerken; uzmanlardan art arda uyarılar geldi. Florance Nigtingale Hastanesi'nden Uzm. Dr. Özgür Şamilgil ve Uzm. Dr. Bülent Yardımcı, domuz gribine ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu:





KORUNMAK İÇİN:

Yemek yemeden önce sıcak su ve sabunla ellerin özenle yıkanması gerekiyor.

Evde diş fırçalarının ayrı kaplarda tutulması, işyerlerinde ortak kullanım alanlarında, merdiven trabzanı, kapı kolu gibi virüs barındıracak noktaların kağıt peçete ile tutularak açılması öneriliyor.

Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılması, ellerin burun göz ve ağza götürülmemesi, tırnak yenmemesi öneriliyor.

Mikrop bulaşmış olabilecek yüzeylerin uygun şekilde silinmesi temizlenmesi odanın sık sık havalandırılması faydalı oluyor.

Probiyotik yani faydalı bakteri içeren doğal yoğurt, sarımsak, soğan, sirke ev yapımı turşu, boza, kefir, taze sebze ve C vitamini tüketimi önem kazanıyor.

Şekerli unlu gıdalar, şekerli meşrubatlar virüslere karşı bağışıklık sisteminin mücadelesini zorlaştırdığı için tüketilmemesi gerekiyor.

Günde 30 dakika kadar hızlı yürüyüş, 4-5 dakika kültürfizik egzersiz yapılması bağışıklığı güçlendiriyor.

Düzenli 7 saat kadar uyku bağışıklık sistemini güçlü tutuyor.

Meyve suyu kana hızlı şeker karışmasına neden olup bağışıklık sistemini zayıflattığından nar ve portakal gibi meyvelerin bütün haliyle yenmesi gerekiyor.

Çinko ile selenyum, kabuklu kuruyemişler ve hayvansal proteinler az tüketiyorsanız eksik olabileceğinden, takviyesi faydalı olabiliyor.

Zencefil, kuşburnu, ıhlamur, nane-limon, tarçın çayları iyileşmeye yardımcı olabiliyor.

Tavuk suyu çorba ise çok iyi geliyor.



GRUPLARA AYRILIR

Tıbbi adı 'İnfluenzadır'. Hastalığı İnfluenza virüsleri yapar. Bunlar A,B ve C olarak 3 gruba ayrılır. A ve B grupları tipik grip tablosunu yapar. Bu gruplardaki virüsler bazı özelliklerine göre H veN harfleri ile numaralandırılırlar. Önceki yıllarda 'Domuz Gribi' denilen H1N1 grubu virüs yaygın hastalığa yol açarken, 2014 yılından beri H3N2 denilen ve yine domuz gribi diyebileceğimiz bir grip türü ortaya çıkmıştır. Grip virüsü ile hastalanan ve virüsü taşıyan canlılar; kuşlar, domuzlar ve insanlardır. İnsanlara bulaşmadan önce hastalık domuzlarda yaygınsa domuz gribi, kuşlarda yaygınsa kuş gribi adını almaktadır. İlk halleri ile hayvandan insana bulaşmaları zordur ancak hayvanlarla yakın temas ve virüsün kendi yapısını değiştirebilmesi ile insana bulaşırlar.





BELİRTİLERİ:

Grip belirtileri nedeniyle nezle ve soğuk algınlığına benzediğinden başlangıçta ciddiyeti fark edilmeyebilir.

Halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı, yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, karın ağrısı ishal, bulantı ve kusmadır.

Normalde bu belirtiler başladıktan 3-7 gün içerisinde hastalık geriler. Fakat öksürük ve halsizlik daha uzun sürebilir.

Özellikle yaşlı, çocuk ve direnci kıran ek hastalığı olanlarda (kanser, AIDS hastaları, bağışıklık sistemini baskılayan kortizon gibi ilaçları kullananlarda ) daha ağır hastalığa dönüşür.

Sinüzit, zatürre, orta kulak iltihabı veya tüm vücuda yayılması ile kalp dokularının bile iltihaplanabileceği ciddi tablolar görülebilir. Ayrıca şeker, kalp ve kronik akciğer hastalığı olanlarda, bu hastalıkları alevlendirip, kötüleştirebilir. Hastalık en çok çocuk ve yaşlılarda ağır seyreder.





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