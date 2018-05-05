Dolunay uyku düzenini bozuyor

İSVİÇRE'DEKİ Basel Üniversitesi’nde 33 gönüllü katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre dolunay, uyku kalitesini kötü yönde etkiliyor. Araştırma boyunca dolunayı görmeyen bir laboratuvar ortamında, araştırmanın amacını bilmeden uyumayı kabul eden katılımcıların uykuya dalması normale göre 5 dakikadan uzun sürdü, gece boyunca 20 dakika az uyudular ve ‘derin uyku’ları yüzde 30 oranında daha kısa sürdü. Bilim insanları araştırmanın en ilgi çekici tarafının ise, dolunaydan kaynaklı bu uyku probleminin gecelerin normale göre daha aydınlık olmasına dayanmaması olduğunu belirtiyor. Zira katılımcılar tamamen karanlık odalarda uyutuldular.
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