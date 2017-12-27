dolaptaki yiyeceklerin bozulup bozulmadığını anlayabileceğiniz süper yöntem

HAFTA sonunu geçirmek için kısa bir tatile gittiğinizde veya iş seyahatlerinizde evinizde elektirik kesintisi olması muhtemeldir. Peki, bu kesinti sonucunda buzdolabınızda ki yiyecekler ne hale geliyor hiç düşündünüz mü?

Bildiğiniz gibi derin dondurucuda ki yiyecekler çözülüp tekrar tüketildiğinde sağlığımıza oldukça zararlı hale gelebiliyor. Hatta et türü yiyecekler bakteri üreterek gıda zehirlenmelerine sebebiyet verebiliyor.

ABD'nin bazı bölgelerini vuran Matthew kasırgası sonrasında Sheila Pulanco Russell isimli bir kadın bu tarz ihtimallere karşı bir yöntem geliştirip sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ve paylaşımı milyonlarca kişi tarafından oldukça ilgi gördü.

İşte dolaptaki yiyeceklerin bozulup bozulmadığını anlayabileceğiniz o ilginç yöntem…

Tek ihtiyacınız olan bir kupa, çeşme suyu ve bozuk para. Dondurucuya içi su dolu bir kupa yerleştirin. Donduktan sonra dondurucudan alın ve üstüne bozuk para koyup dondurucunuza geri koyun. Eğer bozuk para, ortadan aşağıya doğru düşmüşse yiyecekleriniz bozulmuş demektir.Eğer bozuk para olduğu yerde yani kupadaki buzun üstünde duruyorsa, yiyeceklerinize bir şey olmamış demektir. Bu ipucunu, evinizden bir süreliğine uzaklaşacaksınız denemekte fayda var.Böylelikle siz evde yokken elektriklerin kesilip kesilmediğini ve dolayısıyla yiyecekleriniziz bozulup bozulmadığını anlayabilirsiniz.