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Dolaptaki yiyeceklerin bozulup bozulmadığını anlayabileceğiniz süper yöntem

Tatile çıktıktan sonra veya kısa süreli bir iş seyahatinden sonra derin dondurucu da bıraktığınız yiyeceklerin, bozulup bozulmadığı konusunda tereddütte mi kalıyorsunuz? Birazdan vereceğimiz ilginç bir yöntemden sonra kafanızdan bu soru işaretlerini silip atacaksınız...

Dolaptaki yiyeceklerin bozulup bozulmadığını anlayabileceğiniz süper yöntem

Tatile çıktıktan sonra veya kısa süreli bir iş seyahatinden sonra derin dondurucu da bıraktığınız yiyeceklerin, bozulup bozulmadığı konusunda tereddütte mi kalıyorsunuz? Birazdan vereceğimiz ilginç bir yöntemden sonra kafanızdan bu soru işaretlerini silip atacaksınız...

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:36
Dolaptaki yiyeceklerin bozulup bozulmadığını anlayabileceğiniz süper yöntem
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HAFTA sonunu geçirmek için kısa bir tatile gittiğinizde veya iş seyahatlerinizde evinizde elektirik kesintisi olması muhtemeldir. Peki, bu kesinti sonucunda buzdolabınızda ki yiyecekler ne hale geliyor hiç düşündünüz mü?

Bildiğiniz gibi derin dondurucuda ki yiyecekler çözülüp tekrar tüketildiğinde sağlığımıza oldukça zararlı hale gelebiliyor. Hatta et türü yiyecekler bakteri üreterek gıda zehirlenmelerine sebebiyet verebiliyor.

ABD'nin bazı bölgelerini vuran Matthew kasırgası sonrasında Sheila Pulanco Russell isimli bir kadın bu tarz ihtimallere karşı bir yöntem geliştirip sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ve paylaşımı milyonlarca kişi tarafından oldukça ilgi gördü.

İşte dolaptaki yiyeceklerin bozulup bozulmadığını anlayabileceğiniz o ilginç yöntem…

İşte dolaptaki yiyeceklerin bozulup bozulmadığını anlayabileceğiniz o ilginç yöntem…

Tek ihtiyacınız olan bir kupa, çeşme suyu ve bozuk para. Dondurucuya içi su dolu bir kupa yerleştirin. Donduktan sonra dondurucudan alın ve üstüne bozuk para koyup dondurucunuza geri koyun. Eğer bozuk para, ortadan aşağıya doğru düşmüşse yiyecekleriniz bozulmuş demektir.Eğer bozuk para olduğu yerde yani kupadaki buzun üstünde duruyorsa, yiyeceklerinize bir şey olmamış demektir. Bu ipucunu, evinizden bir süreliğine uzaklaşacaksınız denemekte fayda var.Böylelikle siz evde yokken elektriklerin kesilip kesilmediğini ve dolayısıyla yiyecekleriniziz bozulup bozulmadığını anlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
dolaptaki yiyeceklerin bozulup bozulmadığını anlayabileceğiniz süper yöntem
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