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Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın

Kaşların özellikle kadınlar için yüz hattında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dr. Ata Nejat Ertek, kaşların sürekli ovuşturulmaması gerektiğini söyledi

Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın

Kaşların özellikle kadınlar için yüz hattında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dr. Ata Nejat Ertek, kaşların sürekli ovuşturulmaması gerektiğini söyledi

07 Kasım 2017 Salı 14:21
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
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DERMATEC Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Kaşların sıklığı insandan insana değişen bir özelliğe sahiptir. Bazı insanlar gür kaşlı olmaktan bazıları ise seyrek kaşlı olmaktan yakınırlar. Kaşlar gözleri çerçeveleyerek yüzün farklı ifadelerinin oluşmasında büyük rol oynarlar. Bunun dışında düşünce ve duygularımızı ifade ederken meydana gelen mimiklere büyük katkı sağlarlar. Kaş dökülmesi farklı sebeplerle ve farklı şekillerde olabilmektedir” dedi.
En sık görülen kaş dökülmesinin şekil vermek üzere kaş alımının yanlış yapılması sebebiyle köklerin zedelenmesi olduğunu ifade eden Dr. Ertek, “Buna halk arasında kaş küsmesi denir, kaş telleri zayıflayarak kaybolur. Kaş dökülmesi daha çok bayanlarda meydana gelir. Kaş dökülmesinin nedenleri şunlar olabilir; stres, kıl köklerini etkileyen cilt hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi, hormon dengesizlikleri ve hipotiroid hastalığı ve ayrıca strese bağlı olarak alopesi areta denilen ve bağışıklık sisteminin zayıflığına bağlı olarak hastalık sakal, saç ve kaşlarda geçici dökülmelere neden olabilir. Kaşların sürekli ovuşturulması sonucu yapılan travmalar kaş kayıplarına yol açabiliyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KaşDoktorAta Nejat Ertek
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