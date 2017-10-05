'Doktor açığı azalacak'

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı açılışına katılmak için kente gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında medya mensuplarıyla bir araya geldi. FETÖ operasyonlarıyla ülke genelindeki doktor açığının ilişkisi sorulan Demircan, açığın FETÖ operasyonlarıyla alakalı olmadığını, yetişen hekim ve doktor sayısının ihtiyacı karşılayamamasından dolayı olduğunu söyledi. Demircan, ülke genelindeki doktor ve hekim açığının ise 5 yıl içerisinde giderek azalacağını söyledi. Bakan Demircan, “FETÖ operasyonları FETÖ ile ilişkisi olan herkesin bütün bakanlıklarda gerekli ayıklamaları yapıldı. Doktor açığımızın ise FETÖ operasyonlarıyla ilgisi yok. Türkiye’de doktor yetişen kadro ve mezun olan hekim sayısı ihtiyacımızı karşılamadığı için doktor açığı var. FETÖ operasyonlarıyla doktor açığının alakası yok. Zaten FETÖ'ye mensup ise bir kişi, onun doktorluğundan bahsedilemez. Türkiye’nin hekim açığı sanırım 5 yıl içerisinde giderek azalacak. İnşallah 5 yıl sonra Türkiye doktor açığı konusunda önemli bir noktaya gelecek” dedi.