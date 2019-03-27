Doğum kontrolünde yeni yöntem: Gebeliği önleyici takılar

BİLİM insanları tarafından yeni bir doğum kontrol yöntemi olmak üzere 'gebeliği önleyici takıları' test ediliyor. Takılara yerleştirilen doğum kontrol hormonları içeren bir bantla, planlanmamış gebeliklerin günlük hayatın içinden bir yöntemle engellenmesi amaçlanıyor. Independent'da yer alan habere göre, Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacıları, gebeliği önleyici hormonları küpe, saat, yüzük gibi takılara eklemek konusunda çalışmalar yapıyor. İçinde hormonları barındıran bir bandın, takının deriyle temas edecek tarafına takılmasıyla doğum kontrolünün sağlanması bekleniyor. Journal of Controlled Release’de yayımlanan bir makaleye göre takılarla doğum kontrolünün sağlanması konusunda çalışmaların yapıldığı fakat henüz insanlar üzerinde testlerin yapılmadığı belirtildi. Planlanmamış gebeliklerin engellenmesinde kadınların günlük hayatlarında sık kullandığı takıların kullanılması amaçlanan yöntemde, araştırmacılar hayvanlar üzerinde deneme yaptı. Bir hayvanın üzerine 16 saat boyunca yerleştirilen bant, uykuda geçeceği tahmin edilen 8 dakikada çıkarıldı. Deneyde, bantın çıkarıldığı sürede vücutta gebeliği önleyici hormonların azaldığı görüldü. Deriye yapıştırma yönteminin bir diğer örneği ise insanların sigarayı bırakmak için kullandığı nikotin bantları.