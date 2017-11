Doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı?

DOĞUM kontrol yöntemleri kısırlığa sebep olur mu? sorusu pek çok kişinin aklını kurcalayan sorulardan bir tanesi... Uzmanlara göre; hiçbir gebeliği önleyici yöntem kısırlığa neden olmuyor. Ancak 3 aylık hormon iğneleri doğurganlığın geri dönüşünü ortalama 6-9 ay geciktirebiliyor.

"1 YIL GEÇTİ AMA HAMİLE KALAMIYORUM" DİYORSANIZ...

İHA'nın haberine göre; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Sami Gürbüz, "Hiçbir gebeliği önleyici yöntem yani aile planlaması yöntemi kısırlığa neden olmaz. Fakat, enjekte edilen 3 aylık hormon iğneleri doğurganlığın geri dönüşünü ortalama 6-9 ay geciktirebilirler. Ancak, kesinlikle kısırlık meydan gelmez" dedi.

Op. Dr. Ali Sami Gürbüz, kısırlık olarak bilinen infertilite hakkında bilgi verdi. Gürbüz, "Evlenmeden önce akla gelmeyen üreme ile ilgili rahatsızlıklar evlilikle birlikte bu birlikteliği sarsacak kadar büyük sorunlar oluşturabiliyor. Gebeliği önleyici yöntemlerin kullanılmamasına ve düzenli yani haftada 2-3 kere cinsel ilişkiye girilmesine karşın 1 yıl süre ile gebeliğin oluşmaması infertilite (kısırlık) olarak tanımlandığını bildirdi. Bütün dünyadaki sıklığı hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte, gelişmiş ülkelerde evli çiftlerin yüzde 8-12'sinde infertilite (kısırlık) görülmektedir" dedi.

"Erkek sperm hücrelerinin yapı ve fonksiyonları ile ilgili anormallikler, nedenlerin başında gelmektedir" diyen Gürbüz, "Kadına ait faktörler, yüzde 40-50 oranında saptanmaktadır. Nedenleri, yumurtlama bozuklukları, tüplerde ve rahim ağzındaki hastalıklar veya iltihaplanmalardır. Kısır çiftlerin yüzde 10-20'sinde ise neden bulunamamaktadır" diye konuştu.



"DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ KISIRLIĞA SEBEP OLMAZ"

Hiçbir gebeliği önleyici yöntemin kısırlığa neden olmadığını söyleyen Gürbüz, "Fakat, enjekte edilen 3 aylık hormon iğneleri doğurganlığın geri dönüşünü ortalama 6-9 ay geciktirebilirler. Ancak, kesinlikle, kısırlık meydan gelmez. Gelişen teknoloji ve özellikle ülkemizdeki artan sağlık yatırımlarının sonucu her yerde ulaşılabilen hastane ve sağlık merkezlerinde çok basit birkaç tahlil ve muayene ile yüzde 90 gibi bir oranda bu çiftlerin neden çocuk sahibi olamadıklarını belirleyebiliyoruz. Morfoloji (şekil) ve hareket bilgisi veren iyi bir sperm tahlili erkek üzerindeki problemleri, birkaç kan tahlili rahim filmi ve muayene ile de kadın üzerindeki rahatsızlığı tespit edebiliyoruz. Problemin kaynağını araştırdığımızda çok çeşitli sebeplerle karşılaşabiliyoruz.



KISIRLIĞIN NEDENLERİ

Çocukken geçirilen ateşli hastalıklar, kabakulak hastalığı, kadınlarda kiloya bağlı nedenler, yumurtlama problemleri, hormonsal problemler ve giderek artan erken menopoz vakaları çok karşılaştığımız durumlar. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis kısırlık tedavisinde de çok önemli" diye konuştu.



"İNFERTİLİTE (KISIRLIK) CHECK UP'I YAPILABİLİR"

Kadınların iş hayatına katılımının artması, maddi konuların ön olanda tutulması gibi sebeplerle evlilik yaşının arttığına dikkat çeken Dr. Gürbüz, "Bir yıllık düzenli ilişki süresinin 35 yaşın üzerindeki kadınlarda beklenmeyebilir, 6 aylık düzenli ilişki yeterlidir. Bu sürede gebelik elde edilememişse tüp bebek ve kadın sağlığı merkezlerinde bu işte uzman doktorlarca yapılabilecek bir check up ile çocuk sahibi olma isteğinin önünde bir engel olup olmayacağı öğrenilebilir" dedi.