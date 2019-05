Doğru beslenme ishal tedavisinde önemli

ÇOCUK beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Dr. Aykanat, “Ailelerin genellikle ‘yemiyor benim çocuğum’ şikâyetleri olur. Bizim iki tane tanımımız var birisi 'açlık', diğeri ise 'iştah'. Açlık her insanın ya da her canlının beslenmek için ihtiyaç duyduğu içgüdüsel bir durum, hiçbir insan aç kalmaz, özellikle çocuklar ama iştah ise manevi tatmin ile psikolojik tatmin ile beraber ağız tadı ile alakalı bir durumdur, aslında ikisi de fizyolojik. Aileler olarak atlanılan şey çocuğun aslında kendi istediğimiz kadar yemediği mi yoksa gerçekten yemediği mi. Dünya Sağlık Örgütü 100 yılın sloganını yayınladı. Buna göre 'En sağlıklı beslenenler çocuklar ve bilinçli tansiyon, şeker hastalarıdır, ölmeyecek kadar yiyorlar” dedi.



Dr. Alper Aykanat beslenmede temel kurallardan bahsederek, “Temel kural şudur; çocukların ne zaman yiyeceğine, ne yiyeceğine, nerede yiyeceğine biz karar vereceğiz, ama ne kadar yiyeceğine çocuklar karar verecek. Örneğin sabahları kahvaltıya hep beraber oturalım, yemesi konusunda ona örnek olalım, önüne tabağını koyalım, ama kesinlikle yemesi için zorlamayalım, o bizim yediğimizi gördükçe yemeğe başlasın, ama şunu yapmasın iki saat sofrada oturmasın, saat 11.00 olunca kahvaltı bitti kalkıyoruz, biz yemeğimizi bitirdik ama sen bir saat oldu bitiremedin, öğlene kadar yemek yok deyip masadan kalkmasını sağlayalım. Bunu bu şekilde iletişim kurarak yaparsak çocuklar buna uyum sağlıyor” diye konuştu.



"Çocukların bağışıklığı güçlendirilmeli"

Çocukların bağışıklığını güçlendirmek için nasıl bir beslenme hazırlanması gerektiğini de anlatan Dr. Aykanat, “Biz hep şunu diyoruz doğal beslenme olmalı, bu annenin yaptığı her şey demektir. Bir hamburger de yapabilirsiniz, yeter ki kendi elinizle yapın, probiyotik dediğimiz o faydalı mikropları gözetecek şekilde beslenmeye dikkat etmemiz lazım. Bunlar özellikle ev yapımı yoğurtlar, az da olsa turşular, mevsiminde olmak kaydıyla sağlıklı sebzeler, meyveler tüketmek gerekiyor. Brokoli, pırasa, özellikle her yemeklere soğan, sarımsak katmak faydalı. Paça çorbası çok faydalı, doğal pekmezler, üzümler, bal, özellikle evde kaynatılan süt, bunun yanı sıra güvenilir markaların, firmaların veya özel çiftliklerin yaptığı propolis gibi ürünleri de öneririm” ifadelerini kullandı.



İshale neler neden olur?

“Çocukların yedikleri içtikleri şey ishale neden olur mu? Yoksa ishal hastalık belirtisi midir?” sorusunu yanıtlayan Dr. Aykanat, “İshal bir hastalık belirtisi olabilir, çocukların yedikleri içtikleri şey de ishal yapabilir. Çünkü yağlı yiyecekler, tek düze beslenme, hazır ürünler, kola gibi içecekler, bizimle beraber yaşayan faydalı mikropların zarar görmesine, azalmasına neden olur, bu da hastalıklara yol açar” şeklinde konuştu.



İshalin vücudun savunma mekanizması olduğunu belirten Dr. Aykanat, “Çocuk öksürür bir şey var ki atmaya çalışır, çocuk kusar ki içindeki şeyi atmaya çalışır, ishal olur bir sorun var ki vücut bunu uzaklaştırmaya çalışır” diye konuştu.



İshali çok sıvı, hatta su gibi veya çok kötü kokulu ve kanlı bir şekilde dışkılama yapılması olarak tanımlayan Dr. Aykanat, “Bizim açımızdan ciddi bir antibiyotik tedavisi gerektirir, ciddi hastalıkların dışında kaybettiğimizi yerine koymak aslında tedavinin bir boyutu. O yüzden biz bütün ailelere şunu öneriyoruz; eğer elinizde bir probiyotik varsa doğal her gün yaptığınız bir yoğurt varsa, çocuğunuz yemeğe devam ediyorsa ishal süresince yiyebiliyorsa verin. Yani çocuğun ihtiyacı olanı, kaybettiği sıvıyı, beraberinde tuzlu gıdalar ile ihtiyacını tamamladığımız takdirde 3 gün ya da 5 gün, hatta 10 güne kadar uzayan ishali evde rahatlıkla takip edebiliriz. Aşırı şekerli yiyecekler, gazlı içecekler kesinlikle verilmemeli, bu tür aşırı şekerli yiyecek ve içecekler ishali daha fazla artırabilir” ifadelerini kullandı.

Temizliğin çok önemli olduğunu belirten Dr. Aykanat, “Hijyen anlamında bizim açımızdan en önemli şey; elleri yıkamak. Ne olursa olsun eve gittiğimiz zaman ellerimizi yıkayacağız, yemekten önce ve sonra, tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığını mutlaka tırnak araları ve parmak uçlarına kadar çocuklarımıza öğreteceğiz. İshal olunduğu zaman mutlaka ev beslenmesi ev yapımı yoğurtlar, sağlıklı gıdalar, abur cuburdan uzak tutma gerekir. Bunlar bizim için çok önemlidir” dedi.