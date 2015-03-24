DÜZCE'NİN doğal şifa deposu, pazar tezgâhlarındaki yerini aldı. Kaldirik otu, Düzceliler tarafından bolca tüketilirken, sadece doğal olarak yetişmesi de taliplerinin sayısını artırıyor.

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen ve Düzceliler'in severek tükettiği kaldirik otu pazardaki yerini aldı.

Bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen Kaldirik Otu tamamıyla doğal olduğu için, Düzce insanının sofrasında çokça tüketiliyor. Bu doğal bitkinin en çok bilinen faydaları ise; kansere karşı koruyucu olması, idrar söktürücü, ateş düşürücü, iltihap kurutucu etkilerinin bulunması.

Düzce'de ormanlık ve yüksek alanlarda yetişen kaldirik otu, doğal besin maddesi olarak pazarda satılırken, toplayıp satanlar içinde aile bütçelerine ek gelir kapısı oluyor. Pazar esnafı topladıkları kaldirik otunu pazara getirerek müşterilerine satışa sunuyor. Demet halinde toplanan otun fiyatı ise 2 ile 3 TL arasında satılıyor.