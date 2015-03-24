DÜZCE'NİN doğal şifa deposu, pazar tezgâhlarındaki yerini aldı. Kaldirik otu, Düzceliler tarafından bolca tüketilirken, sadece doğal olarak yetişmesi de taliplerinin sayısını artırıyor.
Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen ve Düzceliler'in severek tükettiği kaldirik otu pazardaki yerini aldı.
Bölgenin yüksek kesimlerinde yetişen Kaldirik Otu tamamıyla doğal olduğu için, Düzce insanının sofrasında çokça tüketiliyor. Bu doğal bitkinin en çok bilinen faydaları ise; kansere karşı koruyucu olması, idrar söktürücü, ateş düşürücü, iltihap kurutucu etkilerinin bulunması.
Düzce'de ormanlık ve yüksek alanlarda yetişen kaldirik otu, doğal besin maddesi olarak pazarda satılırken, toplayıp satanlar içinde aile bütçelerine ek gelir kapısı oluyor. Pazar esnafı topladıkları kaldirik otunu pazara getirerek müşterilerine satışa sunuyor. Demet halinde toplanan otun fiyatı ise 2 ile 3 TL arasında satılıyor.
Mevsimi geldiğinde pazarda kaldirik otunun eksik olmadığını belirten pazarcılar, Kaldiriğin tamamıyla doğal bir ortamda kendiliğinden yetiştiği için katkısız bir bitki olduğunu söyleyerek, baharın müjdeleyicisi olarak da bilinen bu otun besin değerinin de yüksek olduğu için tercih edildiğini ifade ediyorlar.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 24.03.2015 16:16