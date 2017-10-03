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“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda gizli”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Bahadır, diz kireçlenmesinde tedavi yöntemi ‘Platelet Rich Plasma’ (PRP) hakkında bilgi verdi

“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda gizli”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Bahadır, diz kireçlenmesinde tedavi yöntemi ‘Platelet Rich Plasma’ (PRP) hakkında bilgi verdi

03 Ekim 2017 Salı 11:41
“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda gizli”
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FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Bahadır, diz kireçlenmesinde uygulanan PRP (Platelet Rich Plasma)tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Bahadır, kelime anlamı olarak ‘Platelet Rich Plasma’nın trombositten zengin plazma anlamına geldiğini belirterek, “Bu yöntemde hastanın yaklaşık 20 cc kanı alınır ve özel bir cihazda 2-3 cc kadar PRP üretilir. Bütün işlem yaklaşık 20 dakika sürer. PRP içine yabancı bir madde katılmadığından tamamen doğal bir tedavi şeklidir.Trombosit hücreleri temelde kanın pıhtılaşmayı sağlayan elemanı olup içerlerinde büyüme faktörü (Growth Factor)  ve çok sayıda doğal  koruyucu, tedavi edici  maddeler içerir. PRP bu sayede kireçlenmiş eklemdeki  hasarlı kıkırdak dokuda iyileştirici etki  oluşturur. PRP kortizon gibi bir süre için  semptom baskılayıcı bir tedavi olmayıp iyileştirici bir tedavidir” dedi.
 
PRP’nin genel olarak tedavi edilecek ekleme birer ay aralarla 3 kez yapıldığını belirten Bahadır, “Bu süreyi biraz uzatmak yada kısaltmak mümkündür. Yumuşak doku  ve tendon problemlerinde ise  genel olarak 2 kez uygulanır.  PRP tedavisi en sık diz kireçlenmesinde kullanılmakla beraber kalça ve diğer eklem kireçlenmelerinde, tendon yırtıklarında. tenisçi dirseği benzeri tendinitlerde de kullanılmaktadır. Tedavinin etkisi genel olarak 2. enjeksiyondan sonra başlamakta ve 9 aya kadar iyileştirici etkisi devam etmektedir. İyilik halinin son enjeksiyondan sonra birkaç yıl sürmesi beklenir.Bu yüzden PRP tedavisinde biraz sabırlı olunması gerekmektedir” diye konuştu.
 
“Yan etkisi sıfır”
 
PRP’nin tamamen doğal bir tedavi olduğundan ve bazı hastalarda enjeksiyondan sonra 1-2 saat sürebilen hafif ağrı dışında yan etkisinin bulunmadığını ifade eden Bahadır,“PRP tedavisini Türkiye’de ilk uygulayanlardan biri olarak yaklaşık 10 yıldır bu uygulamayı yapıyorum ve hastaların büyük çoğunluğunda çok iyi sonuç almaktayım. Şimdiye kadar binlerce uygulamada hiçbir yan etkiyle karşılaşmadık.  PRP tedavisinde hastaların dikkat  etmesi gereken  iki önemli nokta var. PRP hazırlamak için tandarlara uygun kaliteli bir kit kullanıldığından emin olmaları  ve PRP enjeksiyonunun ilgili ekleme mutlaka ultrason kontrolü altında yapılmasıdır. Aksi takdirde ilaç eklem içine gitmeyebilir ve iyi bir sonuç alamayabilirler” şeklinde ko

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Fizik TedaviRehabilitasyonCengiz BahadırDiz KireçlenmesiPlatelet Rich Plasma
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