“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda gizli”

FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Bahadır, diz kireçlenmesinde uygulanan PRP (Platelet Rich Plasma)tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Bahadır, kelime anlamı olarak ‘Platelet Rich Plasma’nın trombositten zengin plazma anlamına geldiğini belirterek, “Bu yöntemde hastanın yaklaşık 20 cc kanı alınır ve özel bir cihazda 2-3 cc kadar PRP üretilir. Bütün işlem yaklaşık 20 dakika sürer. PRP içine yabancı bir madde katılmadığından tamamen doğal bir tedavi şeklidir.Trombosit hücreleri temelde kanın pıhtılaşmayı sağlayan elemanı olup içerlerinde büyüme faktörü (Growth Factor) ve çok sayıda doğal koruyucu, tedavi edici maddeler içerir. PRP bu sayede kireçlenmiş eklemdeki hasarlı kıkırdak dokuda iyileştirici etki oluşturur. PRP kortizon gibi bir süre için semptom baskılayıcı bir tedavi olmayıp iyileştirici bir tedavidir” dedi.



PRP’nin genel olarak tedavi edilecek ekleme birer ay aralarla 3 kez yapıldığını belirten Bahadır, “Bu süreyi biraz uzatmak yada kısaltmak mümkündür. Yumuşak doku ve tendon problemlerinde ise genel olarak 2 kez uygulanır. PRP tedavisi en sık diz kireçlenmesinde kullanılmakla beraber kalça ve diğer eklem kireçlenmelerinde, tendon yırtıklarında. tenisçi dirseği benzeri tendinitlerde de kullanılmaktadır. Tedavinin etkisi genel olarak 2. enjeksiyondan sonra başlamakta ve 9 aya kadar iyileştirici etkisi devam etmektedir. İyilik halinin son enjeksiyondan sonra birkaç yıl sürmesi beklenir.Bu yüzden PRP tedavisinde biraz sabırlı olunması gerekmektedir” diye konuştu.



“Yan etkisi sıfır”



PRP’nin tamamen doğal bir tedavi olduğundan ve bazı hastalarda enjeksiyondan sonra 1-2 saat sürebilen hafif ağrı dışında yan etkisinin bulunmadığını ifade eden Bahadır,“PRP tedavisini Türkiye’de ilk uygulayanlardan biri olarak yaklaşık 10 yıldır bu uygulamayı yapıyorum ve hastaların büyük çoğunluğunda çok iyi sonuç almaktayım. Şimdiye kadar binlerce uygulamada hiçbir yan etkiyle karşılaşmadık. PRP tedavisinde hastaların dikkat etmesi gereken iki önemli nokta var. PRP hazırlamak için tandarlara uygun kaliteli bir kit kullanıldığından emin olmaları ve PRP enjeksiyonunun ilgili ekleme mutlaka ultrason kontrolü altında yapılmasıdır. Aksi takdirde ilaç eklem içine gitmeyebilir ve iyi bir sonuç alamayabilirler” şeklinde ko