DİZ ağrısı pek çok insanın ortak şikayetidir. Diz ağrısının nedenleri basit olanlardan oldukça karmaşık olanlara kadar geniş bir yelpazede bulunmaktadır. Dizin zorlanmasından menüsküse kadar diz ağrısının pek çok farklı sebebi olabilir. Ağrının sebebi ne olursa olsun en azından doktora gidene kadar ağrıyı hafifletecek uygulamalar ile diz ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabını olarak kısa bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Diz Ağrısı İçin Buz
Buz kompresi diz ağrısı için uygulanabilecek ilk yöntemdir. Bu dizde darbeye ya da ters bir harekete bağlı olarak oluşabilecek şişin engellenmesi ve ağrının hafifletilmesi için kullanılan etkili bir yöntemdir. Öncelikle ağrılığınızı dizlerden almak için sırt üstü uzanın. Sonra ağrıyan dizin üzerine buz dolu bir torba yerleştirip en az 20 dakika bekletin.Eğer ağrı hafifse buz torbasını kaldırdıktan sonra dizi sıkıca sararak birkaç gün dinlenin. Buna rağmen şişme ya da ağrı 1-2 gün aynı şiddette devam ediyorsa bir doktora görünmelisiniz. Dizi sarmak için bandaj kullanmanız tavsiye edilir ancak ilk anda bandajınız yoksa bir kaç tişört ile sarabilirsiniz.
Diz Ağrısı İçin İlaçlar
Steroid olmayan enfeksiyon engelleyici ilaçlar (NSAID) dizde oluşabilecek şişmeyi engeller ve ağrıyı hafifletebilir. Bu ilaçlar arasında en bilineni aspirindir. Ancak bu tip ilaçların uzun süreli kullanımı vücutta başka sorunlara yol açabileceği için dozaj ile ilgili tavsiyeleri doktorunuzdan alabilirsiniz.
Dizlerinizi Hareket Ettirin
Diz ağrısı şikayetiniz varsa onları hareketsiz bırakmak yapabileceğiniz en kötü şey olacaktır. Darbeye ya da ters bir harekete bağlı olan diz ağrılarında bile dizleri açmak için günlük olarak hafif hareketler yapmalısınız. Eğer dizlerinizi dinlendirmek adına uzun süreli hareketsiz bırakırsanız eklemleriniz hareketsizliğe alışacak ve daha sonra hareket ettirdiğinizde daha çok ağrıya maruz kalacaksınız.Ağrıyan dizi hareketsiz bırakan hastaların dizlerinin iyileşme süresi düzenli hareket yapan hastalara göre 2 kat daha uzundur. Tamam dizlerinizi ağrıdan korumak için bir süre dinlendirmeniz gerekiyor ama tamamen hareketsiz bırakmanız anlamına gelmiyor.Yukarıda diz ağrısına ne iyi gelir sorusuna kısaca yanıt vermeye çalıştım. Dizler yapıları gereği karmaşık bölgeler olduğu için diz ağrıları diz kapağından kemiklere, kıkırdaktan eklem sıvısına ve bağlara kadar pek çok farklı alanda oluşabilecek sorunlar yüzünden meydana gelebilir.Bu nedenle sık sık diz ağrısı çekiyorsanız ya da yanlış bir hareket sonrası dizinizde ki ağrı 4-5 gün boyunca azalmadan devam ettiyse daha yerinde bir teşhis ve tedavi yöntemi için bir doktora görünmenizi tavsiye ederim. Diz ağrısı neden olur yazısında diz ağrısının olası nedenleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Kaynak:sabah
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Son Güncelleme: 03.03.2015 12:24