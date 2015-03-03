DİZ ağrısı pek çok insanın ortak şikayetidir. Diz ağrısının nedenleri basit olanlardan oldukça karmaşık olanlara kadar geniş bir yelpazede bulunmaktadır. Dizin zorlanmasından menüsküse kadar diz ağrısının pek çok farklı sebebi olabilir. Ağrının sebebi ne olursa olsun en azından doktora gidene kadar ağrıyı hafifletecek uygulamalar ile diz ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabını olarak kısa bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.





Diz Ağrısı İçin Buz





Buz kompresi diz ağrısı için uygulanabilecek ilk yöntemdir. Bu dizde darbeye ya da ters bir harekete bağlı olarak oluşabilecek şişin engellenmesi ve ağrının hafifletilmesi için kullanılan etkili bir yöntemdir. Öncelikle ağrılığınızı dizlerden almak için sırt üstü uzanın. Sonra ağrıyan dizin üzerine buz dolu bir torba yerleştirip en az 20 dakika bekletin.Eğer ağrı hafifse buz torbasını kaldırdıktan sonra dizi sıkıca sararak birkaç gün dinlenin. Buna rağmen şişme ya da ağrı 1-2 gün aynı şiddette devam ediyorsa bir doktora görünmelisiniz. Dizi sarmak için bandaj kullanmanız tavsiye edilir ancak ilk anda bandajınız yoksa bir kaç tişört ile sarabilirsiniz.





Diz Ağrısı İçin İlaçlar





Steroid olmayan enfeksiyon engelleyici ilaçlar (NSAID) dizde oluşabilecek şişmeyi engeller ve ağrıyı hafifletebilir. Bu ilaçlar arasında en bilineni aspirindir. Ancak bu tip ilaçların uzun süreli kullanımı vücutta başka sorunlara yol açabileceği için dozaj ile ilgili tavsiyeleri doktorunuzdan alabilirsiniz.





Dizlerinizi Hareket Ettirin



