Diyaliz hastaları veri sistemi ile takibe alınacak

Sağlık Bakanlığınca, ülke genelinde tedavi gören tüm diyaliz hastaları ve bu alanda tedavi veren kurumlara ait bilgileri içeren web tabanlı Türkiye Diyaliz Veri Sistemi ile tıbbi ve idari denetim sağlanacak, daha etkin tedavi için mevcut tedavinin yeterliliği takip altına alınacak.

Diyaliz hastaları veri sistemi ile takibe alınacak
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SAĞLIK Bakanlığından aldığı bilgiye göre özel, kamu ve  üniversiteler dahil tüm merkezler tarafından kullanılacak sistem sayesinde,  diyaliz merkezleri tarafından programda istenen tüm bilgiler güncel olarak veri  tabanında tutulabilecek. Verilerin sisteme girilmesi sonucunda hasta bazlı takip  sistemi yapılabilecek, tıbbi ve idari denetim sağlanacak.
Sistemle, diyaliz merkezlerinde tedavi gören tüm hastaların  izlenebilirliği sağlanacak, doğru istatistiki bilgiler elde edilebilecek ve  uygulanan tedavinin tıbbi anlamda yeterliliği, sistemde bulunan parametrelerle  takip edilebilecek.
Daha etkin tedavi yapılması sağlanacak
Sistemde, diyaliz merkezlerine ait kurum bilgileri, cihaz sayıları,  personel sayıları, diyaliz hastalarının bilgileri, eşlik eden hastalıkları,  yapılan laboratuvar testlerine ait verileri, kullandıkları ilaçlar ve diyaliz  tedavisine yönelik tüm bilgiler yer alacak.
Demografik ve tıbbi verilerle hastaların yaşam kalitesi ve hastalığın  seyrini etkileyen faktörlerin analiz edilmesi sağlanarak, daha etkin tedavi  yapılmasına olanak tanınacak.

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