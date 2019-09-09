Diyabete dikkat

DİYABET (şeker) hastalığının önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Hatice Sağlam, bu hastalıkta diyet, egzersiz ve medikal tedavinin önemine dikkati çekti. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sağlam "Diyabet, insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve kan şekeri yüksekliği ile seyreden, kronik ve ilerleyen bir hastalıktır. Diyabet tanısı almış hastalarımız mutlaka 3 ile 6 ay aralıklarla iç hastalıkları uzmanına veya endokrinoloji uzmanına kontrole gitmeli, düzenli takiplerini yaptırmalıdırlar. Diyabet hastalığı aslında bir piramit şeklindedir. Piramitin ilk ayağında şeker hastaları öncelikle beslenme şeklini düzeltmeli, diyetisyen kontrolünde olmalıdırlar. Diyet programından sonra da fiziksel aktivitesini arttırmaları gerekmektedir. Son olarak ise medikal tedavi ile hastalığını kontrol altında tutmalı, düzenli takiplerini yaptırmalıdır. Kronik bir rahatsızlık olan diyabet hastalığında hasta ve hekim koordineli bir şekilde çalışmalıdır" dedi.

KİMLER DİYABET ŞÜPHESİ DUYMALIDIR?

Diyabetin habercisi olan belirtileri sıralayan Dr. Hatice Sağlam "Sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, ağız kuruluğu, ağız kuruluğuna istinaden çok su içme isteği, aşırı derecede kilo kaybı, terleme, halsizlik, ellerde ve ayaklarda yanma, uyuşma hissi şeker hastalığının habercisi olabilmektedir" ifadesini kullandı. Uz. Dr. Sağlam "Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, şişmanlık, genetik yatkınlık şeker hastalığının nedenleri arasında yer almaktadır. 2 çeşit diyabet hastalığı vardır. Tip 1 dediğimiz çocuklarda ve gençlerde görülmekte, insülinin tamamen yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Tip 2 dediğimiz erişkin tipi diyabettir. Ancak son dönemlerde artan obezite yaşının erken dönemlere kayması nedeniyle gençlerde de görülmeye başlamıştır. Unutmayın kendinizin en iyi doktoru yine sizsiniz. Sağlığınıza özen gösterin. Yarını değiştirmek için bugünden harekete geçin” diyerek sözlerini noktaladı.