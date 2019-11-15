Diyabet yaşı 30'lara indi

MEMORİAL Antalya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, Türkiye’de diyabetin görülme oranının yüzde 13-14’ten yüzde 20’ye ulaştığını belirtti. Yapılan en son araştırmaların, diyabetin görülme yaşının 40’lardan 30’lara indiğini ortaya koyduğunu belirten Dr. Yazıcıoğlu, bunun başlıca nedenini ise yanlış beslenme, kalorisi yüksek besinler ve hareketsizlik olarak açıkladı.Temel gıdalar olan karbonhidrat, yağ ve proteinin dengeli, doğru ve belirli miktarlarda tüketilmesinin önemine dikkati çeken Dr. Yazıcoğlu, “Sağlıklı beslenme şeklinde, temel gıdaların hepsinin dengeli ve doğru miktarda alınması önemli" dedi. Fiziksel aktivite yetersizliğinin de diyabet nedenlerinden biri olduğunu kaydeden Dr. Yazıcoğlu, “Günde 8 ile 10 bin adım yürümek, diyabet hastalığının yanı sıra kalp ve damar hastalığını da önleyicidir. Haftada 5 gün yarım saat yani 150 dakikalık egzersiz diyabete karşı korunmadan oldukça etkilidir" diye konuştu.