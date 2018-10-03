Diyabet okulunda eğitimler başladı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bilinçli bir kitle oluşumuna katkı sağlamak adına düzenlediği eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Hastane  yönetimi bu kapsamda  diyabet okulunu hasta ve  hasta yakınlarının hizmetine sundu. İlk eğitim,  Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Çakır ve diyabet hemşiresi Huriye Karabıyık tarafından verildi.  

Diyabet okulunda eğitimler başladı
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DOÇ. Dr. Evrim Çakır, gelişen teknolojiyle birlikte artan hareketsiz yaşam ve işlenmiş gıda ürünlerinin diyabet hastalığının artmasına neden olduğunu söyledi.  Doç. Dr.  Çakır: "Diyabete yakalanan hasta sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de  giderek artmaktadır. Hastalığın gelişimine etki eden etmenler arasında; sağlıksız beslenme koşulları, hareketsiz yaşam tarzı ve  eğitim eksikliği yer almaktadır. Yüksek kalorili gıdaların üretimi ise her geçen gün artmakta ve bu gıdalara  ulaşım kolaylaşmaktadır. Bu gıdaların tüketiminin artması da fizyolojimizi ve fonksiyonlarımızı etkilemektedir." dedi. Diyabetin tipleri ve nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Evrim Çakır; belirtilerini de ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma, halsizlik, yorgunluk, açlık hissi, kuru ve kaşıntılı cilt, ellerde ayaklarda uyuşma, karıncalanma, cilt yaralarının geç iyileşmesi ve kilo kaybı olarak sıraladı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş hastane  yönetimi olarak eğitime  önem verdiklerini hastaları bilgilendirmek adına yapılan  bu toplantıların devam edeceğini açıkladı. Prof. Dr. Taşbaş: "Bizler, hastalarımıza rahatsızlıkları konusunda  rehber olmaya çalışmaktayız. Onları yaşadıkları hastalıklar hakkında bilgilendirmek ve bilinçli bir topluma katkı sağlamak adına uzman ve akademisyen kadromuzla  birlikte eğitimler  düzenliyoruz. Diyabet gibi kronik hastalıkların başarılı bir şekilde tedavi edilmesi, diyabetli bireyin sağlık ekibi ile işbirliği içerisinde tedavi sürecine aktif katılımı için biz buradayız. Hastalarımızı devam eden diyabet eğitimlerimize bekliyoruz." dedi.

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