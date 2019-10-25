Diyabet okulunda 1000'inci hasta mezun oldu

SAĞLIK Bakanlığının diyabet (şeker) hastalığı ile mücadele programı kapsamında 24 Eylül 2018 de ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastane ’sinde hayata geçirilen eğitim projesine diyabet hastaları yoğun ilgi gösteriyor. Diyabet Eğitim Hemşiresi Huriye Karabıyık hem tip 1 hem de tip 2 diyabet rahatsızlığının tedavisinde önemli yer teşkil eden eğitimlerde 1000’inci hastayı mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Karabıyık : ”Son bir yıldır diyabetli bireylerimize rahatsızlıkları konusunda rehber olmaya çalışmaktayız. Bireysel ve grup bazlı yapılan eğitimler interaktif şekilde tarafımca yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığının önerdiği materyaller eşliğinde hastalarımıza; diyabetle yaşam konusunda bilgi vermekte, doğru mücadele yollarını göstermekte, rahatsızlığı konusunda bilinçlendirmekteyiz. Ahmet Koçoğlu adlı hastamıza verilen eğitim sonunda bininci (1000.) hastamıza ulaşmanın ve mezun etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Eğitimlerimiz ise artarak devam edecektir. Tüm diyabetli hastalarımızı sunmuş olduğumuz bu eğitim programına bekleriz ”diye konuştu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise yönetim olarak eğitime önem verdiklerini, hastaları bilgilendirmek adına yapılan bu toplantıların artarak devam edeceğini açıkladı.