Diyabet hastaları ilaçlarını kullanmıyor

ÖZEL OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burhan Mayir, yaş arttıkça şeker hastalığına yakalanma oranın yükseldiğini söyledi. Doç. Dr. Mayir, “Şeker hastalığı çok sık karşılaştığımız bir durum. Her 9-10 kişiden 1'i şeker hastası. Yaş arttıkça şeker hastalarını daha çok görmeye başlıyoruz. Türkiye'de 55 yaş ve üzerindeki 4 kişiden 1'i şeker hastası. Şeker hastalığı damarları etkiliyor ve damarlar üzerinden bütün organlara hasar verebiliyor. Böylece ölümcül komplikasyonlara yol açabiliyor. Böbrekleri etkileyip böbrek yetmezliği yapabiliyor, kalp damar tıkanıklığı, kalp krizi, ani ölümlere yol açabiliyor. Felçler ve göz görme kayıplarına yol açabiliyor. El ayak damarlarında tıkanıklık ve kangrene yol açabiliyor. Bu yüzden şeker acilen tedavi edilmesi gereken hastalıklardan bir tanesidir" diye konuştu.Doç. Dr. Burhan Mayir, şeker hastalığı tedavisinde ameliyatın öncelikli seçenek olmadığını, hastalık düzeyinin kontrol altına alınmadığı durumlarda ameliyatın kabul edilebilir bir seçenek olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın araştırma sonuçlarını açıklayan Doç. Dr. Burhan Mayir, şöyle konuştu: "Her 10 şeker hastasından 3'ü ilacını kullanmıyor. Bu çok yüksek bir oran. Daha da kötüsü, ilaç kullansalar bile her 10 hastadan sadece 3'ünün kan şekeri kontrol altında. Beslenmeye ve egzersizlere dikkat edilmiyor, ilaçlar uygun şekilde kullanılmıyor, bunların hepsi büyük bir sıkıntı. Şeker hastalarının tedavisi öncelikle ameliyat değil. Şeker hastalığının tedavisi, diyet, egzersiz ve medikal tedavidir. Medikal tedavide bazı ilaçlar var. Bunların kullanılması öneriliyor ama buradaki sıkıntı, tedaviye uyum oranı çok düşük. Hastalar ömür boyu ilaç kullanmıyor, kan şekerlerini düzgün bir şekilde takip etmiyor. Buna bağlı olarak kan şekerleri oldukça yükseliyor. Ameliyat bu noktada biraz öne çıkmaya başladı. Çünkü ameliyat olan hastalarda tedaviye uyumsuzluk diye bir şey söz konusu değil. Artık ilaç kullanmıyorlar. Her gün kan şekerini parmaklarından ölçmek zorunda kalmıyorlar, ameliyatlı oldukları için istemeseler bile diyete uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Bu açıdan ameliyatlar günümüzde ön plana çıkmaya başladı."