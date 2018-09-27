Dişlerinizin arasında boşluklar oluşmaya başladıysa dikkat! Hemen doktora gidin!

TRAVMA, kanser, endokrin bozuklukları ve enflamatuar veya enfeksiyöz hastalıkları gibi sebeplerle ortaya çıkabilen dil büyümesi nedir? İşte, nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile dil büyümesi hastalığı…

DİL BÜYÜMESİ (MAKROGLOSSIA) NEDİR?

Dil büyümesi, dilin ağızdaki diğer yapılara oranla anormal genişlemesidir. Makroglossia, çoğu zaman, bir tümör gibi büyümeden ziyade, dil üzerindeki doku miktarındaki bir artıştan kaynaklanır.

Bu durum, bazı kalıtsal veya konjenital (doğumda mevcut) bozukluklarda görülebilir. Makroglossia ile ilişkili kalıtsal veya konjenital bozukluklar arasında Down sendromu, Beckwith-Wiedemann sendromu, primer amiloidoz ve konjenital hipotiroidizm yer alır. En yaygın şekilde çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülür.

DİL BÜYÜMESİ NEDENLERİ

Makroglossia doğumsal ve edinilmiş koşullar ile ilişkili olabilir veya izole edilmiş bir özellik olarak da (başka hiçbir anormallik olmadan) olabilir. Çoğu durumda, vasküler malformasyonlara (kan damarı anormallikleri) ve kas hipertrofisine (kas kütlesindeki bir artış) bağlıdır.

Dil büyümesine ait konjenital veya kalıtsal nedenler arasında çeşitli sendromlar (Beckwith-Wiedemann sendromu veya Down sendromu), hemanjiyom, konjenital hipotiroidizm, mukopolisakkaridosis ve nörofibromatozis bulunur.

Nedenler arasında hipotiroidizm, amiloidoz ve akromegali gibi metabolik veya endokrin durumlar içerebilir; pemfigus vulgaris, difteri, tüberküloz ve sarkoidoz gibi enflamatuar / enfeksiyöz hastalıklar ve travma.

Neoplastik durumlar (anormal veya kontrolsüz hücre büyümesi dahil), lenfanjiyom veya çeşitli maligniteler (kanserler) gibi makroglosiye neden olabilir.

Bazı durumlarda, dil büyümesi, otozomal dominant bir şekilde miras alınan izole bir kalıtsal özellik olarak da ortaya çıkar.