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Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara...
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Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!

Ağız ve diş sağlığının, genel sağlık üzerindeki etkisine vurgu yapan uzmanlar, kulaktan kulağa dolaşan yanlış bilgilerin çeşitli diş ve diş eti hastalıklarına, hatta ilerleyen süreçte diş kayıplarına sebep olabildiğinin altını çiziyor

Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!

Ağız ve diş sağlığının, genel sağlık üzerindeki etkisine vurgu yapan uzmanlar, kulaktan kulağa dolaşan yanlış bilgilerin çeşitli diş ve diş eti hastalıklarına, hatta ilerleyen süreçte diş kayıplarına sebep olabildiğinin altını çiziyor

02 Kasım 2017 Perşembe 13:49
Diş sağlığında doğru sanılan yanlışlara dikkat!
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DİŞ sağlığı konusunda doğru bilinen yanlışlara değinen Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, günde 2 kez diş fırçalamanın günlük temizlik için yeterli olduğunu söyledi. 
 
Ancak sadece diş fırçalamanın diş temizliği için yeterli olmadığını vurgulayan Üşümez, diş sağlığı ve bakımı konusunda toplum genelinde yanlış bilinen noktaları anlattı, önerilerini söyle aktardı: 
“Diş fırçaları dişlerin tüm yüzeylerine ulaşamıyor. Bunun için de mutlaka diş ipi kullanmak gerekiyor. Tabii bakteri plakları da unutulmamalıdır. Diş plaklarını önlemek için ağız gargaraları kullanılmalıdır.
 
“FIRÇALAMA ÖNCESİ DİŞ FIRÇASI ISLATILMALIDIR” 
Halk arasında dişleri fırçalamadan önce fırçanın ve fırçaya sıkılan macunun ıslatılması gerektiğine inanılır. Ancak fırça asla ıslatılmamalıdır. Aksine macun, ağız içerisinde fırçalama sırasında köpürmelidir. Çünkü fırçanın ıslatılması fırça kıllarının yumuşamasına ve dişlerin gerektiği gibi temizlenememesine yol açar.
 
“DİŞ FIRÇASINA BOL MACUN SIKILMALIDIR” 
Diş sağlığı konusunda doğru bilinen yanlışlardan bir diğeri de, bolca diş macunu ile fırçalamanın dişleri daha iyi temizleyeceği inancıdır. Fakat diş macunu reklamlarındaki gibi fırçanın tamamına macunun sürülmesi yersizdir. Hatta fırçaya mercimek tanesi kadar diş macunu sıkmak dahi diş temizliği için yeterlidir.
 
“DİŞ ETLERİ KANIYORSA FIRÇALAMA İŞLEMİ BIRAKILMALIDIR” 
Diş etlerinin kanadığı zamanlarda diş fırçalamaya ara verilmesi gerektiği düşünülür. Fakat kanama nedeniyle diş temizliğinin aksatılması, oluşan iltihabın büyümesine ve yayılmasına neden olur. Çünkü diş eti kanamalarının asıl sebebi iltihaptır ve ilgili bölge fırçalayarak arındırılmalıdır. Tabii iltihaplar konusunda bir uzmanın desteğine de başvurulmalıdır.
 
“DİŞLER SERT DİŞ FIRÇALARIYLA VE BASTIRARAK FIRÇALANMALIDIR”
Bilinmelidir ki sert diş fırçalarıyla bastıra bastıra diş fırçalamak dişlere yarar sağlamaktan ziyade daha çok zarar verir. Çünkü bu uygulama, diş minelerinin tahrip olmasına, dişlerde hassasiyet oluşumuna ve diş eti çekilmelerine yol açabilir. Bu nedenle diş temizliği için orta veya yumuşak sertlikteki fırçalar tercih edilmelidir.
 
“SÜT DİŞLER DÖKÜLECEĞİ İÇİN FIRÇALANMASA DA OLUR” 
Çocukluk çağında sahip olunan süt dişlerin ileriki süreçte yerini kalıcı dişlere bırakacağı için önemsiz olduğuna inanılır. Fakat akıllardan çıkarılmamalıdır ki süt dişleri en az kalıcı dişler kadar önemlidir. Çünkü süt dişleri, bulundukları alanı ardından gelecek kalıcı dişler için korumakla görevlidir. Bu sebeple çocukluk çağında da günde en az iki defa dişler fırçalanmalıdır. Süt dişlerin bakımı ve temizliği, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandıracağı gibi diş sağlığını da destekleyecektir.
 

“HERKESİN AĞZI KOKAR, ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN OLMUYOR” 
Biraz acı bir gerçek olsa da herkesin ağzı kokmaz. Kişiler yaşadığı ağız kokusunun genel bir sorun olduğuna inanır. Ağız kokusunun altında çeşitli sağlık problemleri yatıyor olabilir. Diş fırçalama, diş ipi ve gargara gibi yöntemler bir işe yaramıyorsa bir diş hastalıkları uzmanına danışılmalıdır. 
 
“AĞRIYAN DİŞE ALKOL KOYULMALIDIR”
Diş ağrısı yaşandığında alkol ile gargara yapmak çok yaygın bir uygulamadır. Fakat alkol, ağrıyan dişi kısa vadede uyuşturup kişiye rahatlama hissi verse de uzun vadede dişlerde ve diş etlerinde çeşitli komplikasyonların oluşmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle diş ağrısı durumlarında alkol, aspirin gibi uygulamalar yerine bir diş hekimine başvurulmalıdır.” 

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Anahtar Kelimeler:
Ağız Ve Diş SağlığıAslıhan Üşümez
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