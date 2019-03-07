Diş fırçanızı karanlıkta bırakıyorsanız dikkat! Tehlike saçıyor

Diş fırçalarını karanlık yerde tutmayın

Diş fırçalarını "klozetten uzak tutayım da bakteriler bulaşmasın" diye dolaba kaldırıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. Çünkü karanlıkta bakteriler daha çabuk ürüyor. Bu yüzden diş fırçanızı dışarıda bırakmak daha hijyenik, ama tuvalet kapağını kapattığınıza emin olun.