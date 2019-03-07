Diş fırçanızı karanlıkta bırakıyorsanız dikkat! Tehlike saçıyor

Diş fırçalarını karanlık yerde tutmayın
Diş fırçalarını "klozetten uzak tutayım da bakteriler bulaşmasın" diye dolaba kaldırıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. Çünkü karanlıkta bakteriler daha çabuk ürüyor. Bu yüzden diş fırçanızı dışarıda bırakmak daha hijyenik, ama tuvalet kapağını kapattığınıza emin olun.
2
Güneş varken cam yıkamayın
Suyun daha çabuk kuruması nedeniyle camda iz kalacaktır.
3
TV kumandasını haftada bir silin
Bu şekilde zararlı bakterilerin üremesi azalacaktır.
4
Tuvalet fırçasını kullandıktan sonra süzün.
Fırçanın konulduğu yerde daha az bakteri üremesini sağlayacaktır.
5
Kesme tahtanızı deterjanla yıkamayın!
Bulaşık deterjanı, tahtanın yüzeyini temizlerken derinlerinde hala kir ve bakteri kalacak. Özellikle et doğradıktan sonra tahtanın üzerinde kalan zararlı bakteriler sizi hasta edebilir. Her kullanımdan sonra bakteri transferi riskini ortadan kaldırmak için kesme tahtasını steril hale getirmelisiniz. Bir kaba sıcak su doldurup içine bir miktar çamaşır suyu koyun. Yeterince beklettikten sonra kullanın.
6
Bez alışveriş torbalarını yıkayın
Bu şekilde etrafta toz ve bakteri üremeyecektir.