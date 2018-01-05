HALK arasında diş eti çekilmesi olarak bilinen bu rahatsızlık, genellikle düzenli olarak diş fırçalamamaktan dolayı meydana gelir. Ara ara, sebepsiz yere ağız içerisinde olan kanamalar bunun bir belirtisidir. Nedensizce ağızda oluşan kötü kokular da bunun bir belirtisidir.

Diş Eti Çekilmesi Nasıl Önlenir?

Yalnızca düzensiz diş fırçalamak değil aynı zamanda yaşlılık, sigara kullanımı, ilaç kullanımı, dengesiz beslenme, yanlış teknikte diş fırçalama ve genetik faktörler de bu rahatsızlığın görülmesine neden olabilir.

Belirtileri ise yukarıda da belirttiğimiz gibi kötü ağız kokusudur. Diş etlerimizin renginde bir değişiklik gördüğümüzde de bunu fark edebiliriz. Diş fırçalarken diş etlerinin sürekli kanaması da önemli bir belirtidir.

Diş eti çekilmesini önlemek için ilk yapmanız gereken şey düzenli olarak ağız bakımı yapmaktır. Kullandığınız diş fırçasını en fazla 3 ayda bir değiştirmeniz erkenden alabileceğimiz önlemlerden biridir. İleri seviyede diş eti çekilmesi varsa mutlaka doktora gitmeniz gerekir. Eğer durum çok ciddi değil ise yukarı belirttiğimiz önlemleri alarak diş eti çekilmesi tedavi edilebilir ancak herhangi bir doku kaybı veya benzeri ciddi bir durum söz konusu ise cerrahi müdahale gerekebilir. Eğer bugüne kadar dikkat etmediyseniz, bundan sonra dikkat etmeniz sizin ve ağız sağlığınızın yararınıza olacaktır.