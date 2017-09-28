Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102010
ALTIN
147.415
DOLAR
3.5710
STERLİN
4.7858
EURO
4.2051
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Balığın 10 faydası
Balığın 10 faydası
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
banner468

Diş çürüklerine dikkat!

Yrd.Doç.Dr. Özcan Çakmakçıoğlu, diş çürüklerine dikkat edilmesi konusun da uyarılar da bulundu

Diş çürüklerine dikkat!

Yrd.Doç.Dr. Özcan Çakmakçıoğlu, diş çürüklerine dikkat edilmesi konusun da uyarılar da bulundu

28 Eylül 2017 Perşembe 13:32
Diş çürüklerine dikkat!
banner404

RESTORATİF Diş Tedavisi Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Özcan Çakmakçıoğlu, “Diş çürüklerinin tedavisinde temel amaç dişin sadece çürük kısımlarının uzaklaştırılması ve bölgenin uygun materyallerle tekrar eski haline getirilmesidir. Bu işlem için kullanılan eski materyallerde diş çürüğünün dışında dolgunun dişe tutunması sağlayabilmek için sağlam dokulardan da bir miktar aşındırma yapmak gerekmekteydi. Ancak günümüzde adeziv diş hekimliğinde ki gelişmeler ışığında dişin sadece çürüğünü temizlemek yeterli olmakta sağlam dokular korunabilmektedir. Dolgu malzemeleri genel olarak birbirlerine benzer kimyasal özellikle taşımalarına rağmen üretici firmaların geliştirdikleri özel yapılarla üstün fiziksel özellikler sağlayabilmektedirler” dedi.
Kompozit materyallerin tercih edilmesindeki artış ile birlikte bu tür materyallerin biyolojik ve estetik özelliklerinin geliştirilmesi için birçok çalışma yapıldığını ifade eden Yrd.Doç.Dr. Çakmakçıoğlu, “Kompozit restorasyonların gerek estetik, gerek amalgam restorasyonların en önemli üstünlüklerinden olan sertlik değerlerini sağlayabilmesi için kimyasal yapılarında meydana getirilen değişimler, doldurucu partikül tiplerindeki yenilikler ve polimerizasyon sistemlerindeki iyileştirmeler bu materyalin alternatifsiz olarak geleceğin dolgu maddesi olmasını sağlamıştır” diye konuştu.
Çürük tedavisinde genel olarak aşamaların birbirinin benzeri olmakla birlikte çürüğün derinliğine göre uygulanacak olan dolgu maddelerinin değişiklik gösterdiğini kaydeden Dr. Çakmakçıoğlu, “Genel olarak derin bir çürükte çürük temizlendikten sonra tabana alttaki canlı sinir damar dokuları koruyacak özel bir koruyucu tabaka uygulanır. Bunun üzerine ise sürekli flor salınım özelliği olan bir rezin materyal uygulanır. Birbirine kimyasal yolla tutunan bu materyallerin üstüne ise küçük tabakalar halinde kompozit dolgu materyali uygulanır. Kompozit dolgu yapımı sırasında en önemli konu materyal hacminin oldukça küçük katmanlarda uygulanmasıdır. Bu sayede polimerizasyon sırasında oluşabilecek büzülme stressleri elimine edilmiş olur ve uzun dönemde başarılı bir restorasyon hazırlanabilir” açıklamalarında bulundu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Özcan ÇakmakcıoğluDiş ÇürükleriKompozit Restorasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Balığın 10 faydası
Balığın 10 faydası
Telefon ve bilgisayar kullanımı el hastalıklarına davetiye çıkarıyor
Telefon ve bilgisayar kullanımı el hastalıklarına davetiye çıkarıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim